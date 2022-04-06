В Бухаресте автомобиль протаранил ограждение посольства России и загорелся. Фото и видео

В столице Румынии Бухаресте утром в среду, 6 апреля автомобиль протаранил ограждение посольства России Киселевском проспекте и загорелся. Водитель авто погиб на месте ДТП.

Как сообщает румынский телеканал Digi24, пожарные оперативно погасили возгорание. Источники канала утверждают, что инцидент не был случайной аварией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В частности, перед своей гибелью водитель авто что-то кричал охране российского посольства.

По некоторым данным, у погибшего в машине были краска и бензин, и перед трагедией он якобы поссорился с женой. Мужчину якобы обвинили в педофилии, пишет Observator.

Видео дня

Дело передано в прокуратуру Бухареста. В рамках расследования введены ограничения на проезд по Киселевскому проспекту.

СМИ опубликовали видео с места атаки на посольство РФ в Бухаресте, снятое сразу после того, как авто влетело в ограду дипломатического представительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российской Костроме оказалась разрушенной двухметровая Z-конструкция, установленная в знак поддержки агрессии против Украины. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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