В России неизвестные разрушили Z-конструкцию, установленную в знак поддержки войны против Украины. Фото

В центре Костромы (Россия) неизвестные разрушили двухметровую световую Z-конструкцию. Эта буква стала символом полномасштабного вторжения в Украину, которое в стране-агрессоре называют "спецоперацией".

О повреждении "Z" сообщили российские СМИ. Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сейчас российские полицейские ищут человека, который сломал конструкцию, а городские власти решают, возможно ли восстановить объект.

Мэрия Костромы намерена направить "все материалы" о повреждении "Z" в прокуратуру.

Световая Z-конструкция появилась на площади Ивана Сусанина в Костроме 18 марта в знак поддержки полномасштабной войны против Украины. Она находилась под охраной и видеонаблюдением. Россияне несли туда цветы в память о погибших на территории Украины оккупантах.

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Как известно, символ российской агрессии против Украины "Z" во всем мире отождествляют с нацистской свастикой. Изначально он использовался для маркировки военной техники российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL писал о задержании в РФ мужчины, который плюнул в плакат с буквой Z. А в оккупированном Крыму местный житель избил ветерана ФСБ за букву Z, которую тот нацепил на автомобиль.

В свою очередь российский писатель Дмитрий Быков выдвинул версию о том, что знаки "Z" "V", которыми захватчики отмечают свою технику, являются инициалами президента Украины Владимира Зеленского.

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