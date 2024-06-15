'В Британии меня спросили, умею ли я читать. А у меня два высших образования'. История беженки из Полтавы о сложных поисках работы, жилья и желании вернуться

Полтавчанка Елена живет в Великобритании, в городке в 40 километрах от Лондона. Там ее приняла местная семья.

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Украинка имеет два высших образования и столкнулась с проблемой поиска работы в Британии из-за своей "переквалификации". Сейчас она работает ассистенткой учителя в местной школе, но хочет овладеть новой профессией.

Вернется ли в Украину, будет зависеть от ряда факторов, начиная с политических решений Лондона по поводу украинских беженцев и заканчивая тем, как долго будет продолжаться война и какими после нее будут перспективы найти работу в родной Полтаве.

Больше об истории украинской беженки читайте в материале OBOZ.UA.

Выезд за границу после панических атак

Когда началась полномасштабная война, Елена чувствовала себя растерянной. Пыталась волонтерить – вместе с сокурсницей и ее коллегами плели сетки. Но когда в начале марта в городе начали работать сирены, у нее начались панические атаки. Елена неделю не могла есть.

На семейном совете с родителями решили, что ей нужно ехать за границу – стабилизировать психику. Панические атаки преследовали Елену в течение определенного времени и после пересечения границы. "Я еще два месяца дергалась из-за звука сирен, когда проезжала скорая или полиция", – признается она.

Дома остались 75-летний отец и 71-летняя мать. Она уговаривала их ехать вместе, но родители не согласились.

"Сейчас в Полтаву стало периодически прилетать, раз в месяц или раз в неделю. На Пасху сломалась канализация, вода была по графику, а потом еще и котельную отключили, сидели с холодной водой. Но даже в ситуации, когда прилетает, когда вода и свет по графику, родители все равно не хотят ехать в другую страну с другим языком", – говорит Елена.

Сначала она поехала в Польшу, там начала стажировку в польской ІТ-компании, сняла жилье. Параллельно на общественных началах помогала польским волонтерам общаться с украинскими женщинами, переводила (на английский), обновляла украинскую версию вебсайта. Но без знания польского было нелегко.

Имея высокий уровень английского языка, Елена стала думать об англоязычной стране, где ей было бы удобнее и в быту, и в поиске работы, и в адаптации. Польские волонтеры рассказали ей о программе в Великобритании – Homes for Ukrainе. По условиям программы английская семья могла пригласить беженку из Украины к себе домой, предоставляя убежище от войны.

Аренда жилья в Украине и Великобритании

Елена поселилась в местной семье. По ее словам, не всем украинкам везет с принимающей семьей, иногда возникают недоразумения из-за разных привычек и менталитета.

"Мне очень помогает знание языка – не возникает трудностей в общении. Два года назад мы очень живо обсуждали политику – Зеленского и Бориса Джонсона, это помогло ближе познакомиться. Если бы семья была менее приветлива, то я бы давно уже переехала", – говорит она.

Елена хотела бы найти отдельное жилье, но здесь все не так просто, как в Украине. Прежде всего нужно иметь работу на полную ставку, стабильный доход, а также возможность заплатить залог за полгода вперед. "Государство выделяет помощь на оплату жилья, которое называется Housing benefits, но она покрывает 60-70% расходов на аренду. То есть если ты не работаешь, уехать (от принимающей стороны и арендовать отдельное жилье. – Ред.) ты не можешь", – объяснила Елена.

Кроме того, в поиске жилья в Британии далеко не все решают деньги – потенциальным хозяевам важно убедиться, что речь идет о порядочном человеке.

"Как бы украинцам ни хотелось, но к нам относятся с предостережением. Знакомая, чтобы арендовать квартиру, предоставляла отзыв с места работы и от той семьи, где она живет сейчас. Она должна была заплатить задаток за 6 месяцев, а это очень большие деньги – 10 тысяч фунтов. Она откладывала деньги два года, чтобы съехать, 3 тыс. одолжила семья, в которой она живет. И все равно этого недостаточно, чтобы вам сдали жилье, ведь вы из Украины, у вас нет арендной истории в Англии и вы можете поехать в свою страну и бросить квартиру – именно так рассуждает среднестатистический английский арендодатель", – объясняет Елена.

Украинцы для Британии слишком умные? Почему overqualified – это проблема

По словам Елены, иностранцев в Великобритании воспринимают как специалистов сферы обслуживания – массаж, маникюр и т.д. Среди строителей, сантехников и электриков очень много поляков, румын и болгар.

"Но когда сюда приехали украинки с высшим образованием и знанием языка, британцы были очень удивлены, – делится впечатлениями Елена. – Англичане не понимают наше украинское образование, им безразлично, Болонская система или нет. Меня спрашивали: вы GCSE (школьные экзамены, эквивалентные ВНО в Украине) сдавали? Я отвечаю, что я учительница физики и математики, знаю школьную программу. "Да, это понятно, но в нашей стране школьные экзамены вы сдавали?" – спрашивают они. Здесь не понимают, умный ты или дурак, если ты не сдавал этих экзаменов".

Елена имеет два высших образования: педагогическое и экономическое. Чтобы претендовать на работу в офисе, перевела свой украинский диплом учительницы и получила Certificate of comparability – сертификат соответствия украинского диплома английской системе образования. "Итак, они сделали сопоставление со своим образованием и пришли к выводу, что я не очень глупая, окей", – с сарказмом говорит украинка.

"Они на самом деле не знают, что с ними (теми, кто приехал из Украины. – Ред.) делать. На рабочие специальности не все хотят идти, а других вариантов в картине мира англичан не существует. Например, когда я была на собеседованиях, мне говорили: вы overqualified – слишком умны. По ее словам, потенциальные работодатели боятся, что такой работник быстро подтянет уровень языка и найдет себе лучшее место, тогда как они заинтересованы в том, чтобы человек оставался на должности как можно дольше, даже если работа состоит в том, чтобы "носить воду и кофе".

"Мои перспективы работать в Британии по специальности выглядят никак", – добавляет Елена. В начале карьеры она работала учительницей информатики в школе, но последние восемь лет – в сфере коммуникаций. "Но, к сожалению, я не могу писать на английском так же хорошо, как на украинском или русском. Кроме того, нужно знать бэкграунд – местных людей, события, шутки, а у меня этого нет", – говорит она. И искусственный интеллект здесь не поможет – если мы говорим о качественном написании текстов, то нужно прежде всего знать факты и контекст.

Чтобы устроиться на работу, приходится волонтерить

В городе, где Елена проживает сейчас, нет крупных производств, заводов, складов и т.п. Итак, рабочих мест не так уж много – кафе, магазины, школы. С начальным уровнем английского можно устроиться уборщицей, садовницей или няней. Правда, чтобы получить работу няни, надо иметь рекомендации от предыдущих работодателей. "Это быстрые неофициальные деньги, непостоянные и небольшие", – отметила Елена.

Несколько раз она сидела с соседскими детьми – мальчиками 6 и 10 лет.

"Так младший спрашивал у меня, умею ли я читать? Потому что до этого его родители работали в Малайзии и их няня говорила по-английски, но не читала и не писала. Он очень радовался за меня, когда я сказала, что иду работать в школу, мол, у меня умная няня", – рассказывает украинка.

Еще несколько вариантов трудоустройства относятся к сфере услуг.

"Можно стать самозанятой – парикмахершей, массажисткой, маникюршей, швеей. Клиенток среди украинок будет достаточно. Также будут ходить польки, девушки из восточной Европы и стран Балтии. Англичанки ходят в большие салоны, где цены выше и сервис лучше", – объясняет Елена. .

С квалифицированной работой здесь гораздо труднее. Обычно требуется опыт работы в Британии и рекомендации предыдущих работодателей. Как украинке получить опыт работы, если нельзя устроиться без опыта? Заняться волонтерством.

"Три месяца в той сфере, где ты хочешь работать, – и тебе дадут отзывы. Например, в charity shop, магазине подержанных вещей. Там можно быть продавщицей, кассиршей и т.д. И после этого пойти продавщицей в магазин на зарплату. Похожая ситуация в школе и детском саду – сначала волонтер, получаешь опыт и отзывы, а потом – работа", – говорит Елена.

Она так и поступила. Здесь первый педагогический диплом пригодился. "Как приехала, я ходила на курсы английского, чтобы получить местный сертификат. И учительница, сама из Румынии, попросила ей помочь в группе для начинающих, потому что они не знали английского, а учительница, соответственно, украинского. И эта же учительница рассказала, что с таким опытом я потом могу искать официальную оплачиваемую работу в школе. Потом две преподавательницы дали мне отзывы, я обратилась в агентство, и меня направили на работу ассистенткой учителя, уже на зарплату", – объясняет Елена.

Один из способов найти в Великобритании офисную работу – это Apprenticeship – стажировка или ученичество. Оно сочетает работу (четыре дня в неделю) и обучение (один день в неделю). Так можно получить и знания, и практический опыт их применения.

"Учитывая мою стажировку в польской ІТ-компании, я хочу развиваться в этом направлении – чтобы быть гибкой, не привязанной к месту. Если война закончится скоро – я взяла ноутбук и поехала домой. Если война будет продолжаться еще долго – я продолжу работать и искать компанию, которая сможет предоставить рабочую визу. Если Великобритания не продлит программу и моя виза закончится – я поеду в Украину или еще куда-нибудь. Чтобы потом через год или два не думать снова, кем работать", – говорит Елена.

Пора ехать домой? Не все так просто

Несмотря на непредсказуемую жизнь в Британии, Елена не спешит покидать эту страну. Прежде всего из-за войны. "В апреле я была в Украине. Скажу честно, когда ехала, думала: хорошо, поигралась, нужно ехать домой, к родителям, на работу. Моя работа мне очень нравилась, я бы охотно вернулась в пиар и коммуникации. Мне предлагали вакансии, но все они – Киев, офис. А родители мои в Полтаве. Значит, я все равно не буду с родителями. К тому же я буду одна в чужом городе. Мои друзья из Киева разъехались. Конечно, новых друзей и коллег я найду. Но с той зарплатой, которую мне предлагают, если я в Киеве буду снимать жилье, у меня останутся такие же деньги, если бы в Англии я жила на пособие по безработице", – говорит Елена.

"И главный аргумент – в Англии я засыпаю и просыпаюсь спокойно, а в Украине прислушиваюсь к звукам сирен. Да, возможно, не прилетит, а может, и прилетит. Это лотерея. У меня включается страх. Я единственный ребенок у родителей. Если я буду в Украине, мне нужно их спасать. Если я буду в Киеве, как я буду их спасать, если они в Полтаве? Забирать их в Киев? Они не поедут. Сидеть в Полтаве? Там нет работы", – добавляет она.

"Нас здесь в Британии никто не оставляет"

На вопрос, осталась ли бы она жить в Британии, Елена отвечает: "Очень сложно сказать, потому что на самом деле нас здесь никто не оставляет".

Украинские беженцы в Великобритании получают временную гуманитарную визу на три года. Елена имеет разрешение (визу) до лета 2025 года. "Эта виза дает все права, как у граждан, за исключением избирательного. Украинцы имеют право работать, снимать жилье, на бесплатное образование для детей, безвозмездную государственную медицину. Но эта виза не ведет ни к гражданству, ни к временному праву на пребывание .Если человек хочет оставаться, нужно переходить либо на рабочую визу, либо на "визу невесты", – говорит украинка.

Правда, у украинцев в Британии появилась перспектива продления срока пребывания в их нынешнем статусе. В феврале в стране обновили тематический закон, и теперь за два месяца до истечения срока пребывания можно подать на продление визы еще на полтора года, "если к тому времени война не закончится". Правительство Великобритании подчеркнуло, что эта виза предоставляется как защита от войны и после ее окончания они желают украинцам успеха в восстановлении собственной страны.

Однако вопрос не только в визе, но и в возможности планировать будущее. Неопределенность в статусе и в том, что будет через 4-5 лет, не дает возможности строить дальновидные планы.

"Если война закончится этим летом, я возвращаюсь домой"

На вопрос, что она будет делать, если война закончится в ближайшее время, Елена отвечает: "Если война заканчивается, скажем, уже этим летом, то я собираю чемоданы и еду к родителям. Но если война закончится лет через 5-10… Мне 40 лет. Через 10 лет мне будет 50, а моим родителям – 81 и 85. Учитывая продолжительность жизни в Украине, я не знаю, доживут ли они до этого дня, – говорит Елена. – Все зависит от того, найду ли я в Англии постоянную высокооплачиваемую работу, чтобы обеспечивать себя, что-то откладывать и помогать родителям".