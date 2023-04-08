В бою под Бахмутом погиб партиец 'Евросолидарности', староста громады Харьковщины Олег Мартемьянов

Под Бахмутом погиб наш коллега, партиец "Европейской Солидарности" из Харьковской области, один из самых активных участников нашей команды, воин, ветеран, защитник интересов своей громады Олег Мартемьянов.

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Олег встал на защиту Украинского государства еще в 2014 году, когда Россия развязала войну, получил боевой опыт еще во времена АТО/ООС. Затем присоединился к команде депутатов "Европейской Солидарности" Харьковщины, чтобы отстаивать интересы жителей своей громады. Он был старостой Ульяновского старостинского округа Богодуховщины.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства, он, не колеблясь, с оружием в руках пошел защищать свою страну, народ и своих родных. Встал сам на защиту и призвал всех к борьбе за Украину.

Олег Мартемьянов погиб в ходе боевой операции на Бахмутском направлении, прикрывая товарищей.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семье и друзьям Героя.