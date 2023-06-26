В боях за Украину погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший на Майдане: воин попал в засаду ДРГ. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб украинский разведчик Павел Калениченко из Киева. В 2014-м как участник Революции Достоинства он чудом выжил на Майдане, а в 2022-м судьба уберегла воина от смерти под Запорожьем.

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Несколько дней назад его жизнь оборвалась на Сумщине, где боец попал в засаду вражеской ДРГ. О потере сообщили его друзья и знакомые в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Киевлянин Павел Калениченко – участник Революции Достоинства и один из основателей общественной организации "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане". Также мужчина помогал создавать центр для участников АТО и их семей "Бандеровский Схрон" на Ивано-Франковщине.

На Майдане Незалежности в столице 18 февраля 2014 года он получил огнестрельное ранение, после которого лечился в Чехии. 17 февраля 2016 года указом пятого президента Украины Павел Калениченко был награжден орденом "За мужество" III степени.

"Погиб наш Пашка... Один из тех, кто создавал "Бандеровский Схрон". К сожалению, схроновцев остается все меньше и меньше. Покойся с миром, брат!!! Честь!!!" – сообщил руководитель "Бандеровского Схрона" Игорь Чернецкий.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину киевлянин Павел Калениченко пошел служить в Силы специальных операций ВСУ. Позже воевал в разведывательном батальоне.

В "Инициативной группе пострадавших/раненых на Майдане" отметили, что летом 2022 года он чудом выжил под Запорожьем, когда автомобиль с БК наехал на противотанковую мину. Тогда защитник получил ранение ноги и глаза. Однако вылечился – и снова встал к бою.

"Смерть нашла его на Сумщине, где он погиб в пятницу, 23 июня, попав в засаду ДРГ... Всегда неутомимый, упорный, бесстрашный. К сожалению, все это – был... Нам тебя будет е хватит, брат. Вечная память Герою!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб боец бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь "Флойд" Гусак. Воин, которому в марте исполнилось 28 лет, встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения, участвовал в обороне Киева и боях на востоке.

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