В боях за Украину погиб молодой ученый Бижан Шаропов, считавшийся пропавшим с апреля. Фото

На войне погиб украинский биолог и военный Бижан Шаропов, который считался пропавшим с апреля 2022 года. Он был активным участником Революции Достоинства, в 2014-2015 годах воевал в батальоне "Айдар".

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Печальное известие подтвердили в Институте физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины. Знакомые и друзья погибшего опубликовали свои искренние соболезнования и почтили память героя.

"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Председатель Совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Почивай с миром", – написал коллектив института.

Как известно Бижан Шаропов был настоящим патриотом Украины – он участвовал в Революции Достоинства и служил в АТО. Кроме того, он был выдающимся ученым в сфере биологии – защитил кандидатскую и стал преподавать.

С начала полномасштабной войны Бижан Шаропов вернулся в армию. С апреля он считался пропавшим без вести.

Биолог и военный Бижан Шаропов считался пропавшим с апреля 2022 года

Трагическую смерть ученого прокомментировал и посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Мы переписывались. Это была светлая голова и искренняя душа. Много месяцев он пропал без вести. Теперь ДНК поставил точку. Покайся во славе, Бежане Шаропов! Воин, мыслитель, патриот...", – пишет он.

Родные и коллеги молодого ученого рассказали в социальных сетях, которым запомнили Бижана Шаропова.

"Бижан Шаропов был невероятным. На нашу первую встречу он опоздал на четыре часа и еще потерял телефон. И я очень благодарна, что его встретила. За множество лекций. За нашу поездку во Львов. За то, что переносил меня на руках через лужи .За цветы и за бесчисленное количество сигарет, которые я в него стреляла.

За длинные телефонные разговоры. За то, что он приезжал ко мне на биофак, когда мы ссорились, и за то, как он играл мне на гитаре мою любимую песню.

Именно через него я прочла всего Лема. Он с одинаковым увлечением рассказывал о Карле Сагане и о своей маме. И мне невероятно тяжело будет теперь носить эти воспоминания. Спасибо за то, что ты меня всегда поддерживал. Спасибо за то, что отдал жизнь, чтобы все могли быть свободными.

Я тебя запомню вечно молодым, дерзким и отважным", – делится воспоминаниями Настя Тохтамыш.

Друг Бижана, ученый Антон Сененко вспоминает :

"Пока на научных конференциях или открытых лекториях все дискутировали в галстуках и пиджаках, ты сидел в огромной аудитории на галерке в своем растянутом военном свитере, доставшемся тебе еще из АТО, и не уступал в высокомерном разговоре.

Пока научные популяризаторы с академическими выражениями лиц рассказывали гражданским о своих исследованиях, ты на демонстрациях корчил такие гримасы и употреблял такие интонации, что все дети вокруг непременно пытались послушать твои рассказы о том, как с исследовательской целью тонко шинковать мозги.

Бежан, будь мне 9 и я попал к тебе на лекцию, я бы тоже пошел в физиологи, а не физики".

Военный медик Дмитрий Мамеев также поделился воспоминаниями о павшего защитника:

"Сегодня узнал о подтверждении гибели Бижана Шаропова. Он исчез в апреле. Искал, но не нашел его фотку по лекции в Институте физиологии Богомольца, где увидел тогда его по стечению обстоятельств (не знал, что он там работает и будет лектором), впервые после Майдана пересекались на акциях.

Он был хорошим ученым со стоимостными разработками и замечательным человеком".

Одноклассница ученого Оксана Толстая написала:

"Наш одноклассник, молодой ученый, чрезвычайный и бесстрашный погиб в боях за Украину. Сколько добра он нес в мир и еще мог принести. Мы немало сидели вместе за одной партой, последней. И я всегда удивлялась, как он там мог все слышать, за всем следить, дискутировать с учителями всех предметов, не имея и книг порой).

Острый ум, веселый нрав, человечность, искренность, настойчивость – то, чем всем нам запомнился Бижан. Большая потеря для родных и мира. Почивай с миром, наш Герой".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно заявлению группы гуманитарной помощи Global Response Medicine, американский волонтер Пит Рид был убит в Бахмуте Донецкой области, когда помогал гражданским лицам. Он был ветераном морской пехоты США.

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