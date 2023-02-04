В Бахмуте погиб известный американский волонтер: директор Global Outreach Doctors спасал мирных украинцев. Фото
Согласно заявлению группы гуманитарной помощи Global Response Medicine, американский волонтер Пит Рид был убит в Бахмуте Донецкой области, когда помогал гражданским лицам. Он был ветераном морской пехоты США.
Об этом сообщает издание CNN. Ему было всего 33 года.
"Вчера основатель GRM Пит Рид был убит в Бахмуте, Украина. Пит занимал пост президента правления в течение 4 лет. В январе Пит ушел из GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит при оказании помощи", — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте Global Response Medicine.
Рид числился в качестве регионального директора по Украине на веб-сайте Global Outreach Doctors.
"Это яркое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются спасатели и гуманитарные работники в зонах конфликтов, когда они обслуживают граждан, попавших под перекрестный огонь. Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим – сначала в качестве награжденного морского пехотинца США, а затем в гуманитарной помощи. GRM будет стремиться чтить его наследие и бескорыстную службу, которую он практиковал", – говорится в заявлении.
Представитель Госдепартамента США подтвердил "недавнюю смерть гражданина США в Украине", когда его попросили прокомментировать.
"Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить", — сказал представитель Госдепартамента.
Жена Рида, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, что ее муж не только жил по долгу службы, но и погиб, спасая жизнь другого члена команды.
"Он эвакуировал мирных жителей и оказывал помощь раненым, когда его машина скорой помощи была обстреляна. Он погиб, занимаясь тем, в чем он был хорош, что давало ему жизнь и что он любил, и, по-видимому, спасая члена команды своим телом", — говорится в сообщении. сказал.
Рид руководил медицинскими бригадами во время битвы за Мосул в Ираке, вылечив более 10 000 пациентов с травмами.
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