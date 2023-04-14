В боях под Бахмутом погиб педагог из Энергодара Евгений Кулепов. Фото

Под Бахмутом на Донетчине в боях с российскими военными преступниками погиб молодой воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. До войны он был педагогом местного центра туризма, краеведения и спорта.

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О потере 13 апреля известил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. В Telegram он опубликовал последнее фронтовое фото защитника (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Образовательная община города понесла болезненную утрату… Он болел за развитие детского туризма в нашем городе, был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма. Светлая память…" – написал чиновник .

По данным издания "Форпост", Евгений Александрович Кулепов был одним из 35 преподавателей Энергодарского центра, где занималось более тысячи учащихся.

В 2019 году энергодарец принимал участие в ХХІ Чемпионате Украины по спортивному горному туризму на скалах Хортицы. Тогда же соревновался в Лучном турнире на территории Ивановского лесничества, где занял второе место.

Молодой педагог Евгений Кулепов любил свой труд. Он прививал детям любовь к здоровому образу жизни и спорту, развивал лидерские качества молодого поколения, учил быть храбрыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе простились с погибшим солдатом Ярославом Зазулеем, который был родом из Каховки Херсонской области. Когда в его родной город пришла оккупация, он выехал из него и пошел на фронт защищать Украину.

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