В боях Бахмутом погиб беларуский доброволец и основатель 'Белого легиона' Мирослав Лазовский

Под Бахмутом, где уже почти год продолжаются жесткие бои между российскими оккупантам и украинскими защитниками, погибли пять добровольцев из Беларуси. Среди них был основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский.

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Об этом сообщило издание "Радио Свобода". Лазовскому было 49 лет.

Он родился в Минске, в 1995 году вступил в основанное Николаем Статкевичем "Объединение белорусских военных" , в том же году стал одним из основателей "Белого легиона" – военизированной патриотической организации, целью которой было допризывная подготовка молодежи. Организация прекратила свое существование в начале 2000-х годов.

Последнее упоминание о "Белом Легионе" появилось в 2008 году. Затем Лазовского и бывших руководителей организации задержали в связи со взрывом 3 июля 2008 года, но вскоре отпустили из-под стражи.

В 2013 году Мирослав Лозовский основал книжную кампанию "Беларусь в войне", целью которой назвал распространение научных и популярных изданий по истории Беларуси. Работал в издательстве "Книгазбор", которое было ликвидировано властями в январе 2023 года.

В марте 2017 года Мирослав Лазовский был арестован вместе с более чем тремя десятками человек по так называемому "делу патриота". Первоначально ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 ("Подготовка массовых беспорядков"). Затем была добавлена ​​статья 287 ("Создание незаконного вооруженного формирования"). Лазовский провел за решеткой несколько месяцев и в июне был освобожден. Уголовное дело вскоре было приостановлено, а затем закрыто.

Вскоре после этого Мирослав женился на своей девушке Светлане. После протестов 2020 года Мирослав Лозовский переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии вступил в ряды белорусских добровольцев, но участие в боевых действиях не афишировал.

В соцсетях напомнили, что еще в 2016 году, Лазовский в разговоре с журналистом, и сейчас политзаключенным, Владимиром Мацкевичем говорил, что "война пока не затронула Беларусь, но вероятность того, что затронет — возрастает по экспоненте".

И сказал, что если человек чувствует себя патриотом, то он должен чувствовать ответственность и ответить себе на вопрос: готов ли я в случае чего стать в ряд "не проста кавалкам мяса, а больш-менш падрыхтаваным байцом?".

Напомним, Украина потеряла на войне с оккупационной армией России еще одного своего Героя-защитника. В бою с врагом на фронте погиб футболист и выпускник ЗНУ Евгений Дунда.

Защищая Украину от российских захватчиков, 21 мая в Купянском районе погиб Денис Садчук из Одесской области. Лишь 10 мая ему исполнилось 30 лет, дома воина ждали любимая жена и 4-летняя дочь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом Донецкой области погиб молодой защитник с Хмельнитчины Александр Олищук. Защитнику Украины было 29 лет.