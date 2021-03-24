В больнице Мечникова рассказали, какие ранения получают воины ООС на Донбассе

Украинские воины, которых привозят с передовой в больницу имени Мечникова в Днепре, чаще всего получают ранения лица, головы, конечностей и груди.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал главный врач медучреждения Сергей Рыженко. Он добавил, что по сути его коллектив спасает Героев со всем спектром тяжелейших травм, которые бывают на войне.

"И мы сегодня обсуждали с военными: нам удалось спасти 1 200 конечностей… Тянули до конца. Ребята остались с ногами и с руками. И я знаю, что восстановлены функции этих конечностей. Там, где уже не было шансов, оперировали", – вспоминает медик.

Рыженко отметил, что многие из воинов теперь живут с протезами, но главное то, что они могут самостоятельно двигаться.

"Все они – наши очень большие друзья. Мы как единое военно-медицинское братство. Они говорят: "Когда идем в бой, говорим, чтобы в случае ранения нас отвезли в Мечникова. Там спасут". И мы этим гордимся", – поделился своими переживаниями главврач.

Напомним, ранее Рыженко рассказывал, как в его больнице спасали 32-летнего бойца ВСУ со снайперским ранением. 5 марта вражеская пуля навылет пробила голову защитника вблизи Красногоровки в Марьинском районе Донецкой области. У воина сильно пострадало левое полушарие мозга.

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