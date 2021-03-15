В Болгарии назвали дату начала туристического сезона: будут созданы новые правила

С 1 мая Болгария откроет новый туристический сезон со специальными правилами и мерами в местах для проживания и питания.

Министр туризма страны Марьяна Николова заявила, что туристической отрасли страны надо готовиться к майским праздникам и отметила, что все противоэпидемические мероприятия в туристических местах согласовываются с Министерством здравоохранения. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook .

15 марта в стране утвердят условия, которые будут касаться жилья, мест для питания и развлечений и действовать в сезоне 2021 года. Также разработаны и согласованы условия для въезда туристов.

Глава Минздрава страны Костадин Ангелов заявил, что после встречи с представителями туроператоров и всей отрасли, в Болгарии решили обеспечить безопасные "зеленые коридоры" для всех туристов, которые хотят посетить страну.

Им смогут пользоваться владельцы так называемого "зеленого сертификата", который должны принять в Евросоюзе. Он даст возможность путешествовать тем, кто вакцинирован, переболел коронавирусом и имеет антитела, или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии инфицированая коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19. Ее госпитализировали с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием. До перевозки в родильное отделение, женщину начали лечить от COVID 19.