В Болгарии на кортеж Зеленского напал неадекватный священнослужитель. Видео

В Болгарии неадекватный священнослужитель напал на кортеж президента Украины Владимира Заленского. Как только автомобили въехали в столицу страны Софии в мужчину вселился "бис" – он начал размахивать крестом, кричать и бросаться на дорогу.

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Соответствующее видео распространили Telegram-каналы. На кадрах видно, что полицейские остановили его и отвели в сторону (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Болгарию. Он встретился с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым. Темами переговоров стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе. В ходе визита также была заключена совместная декларация о поддержке членства Украины в НАТО.

По итогам визита Зеленский поблагодарил Болгарию за оборонную поддержку Украины и назвал абсурдной дезинформацией и опасным утверждением, что это якобы делает войну длиннее. Напротив – что больше современного оружия получают ВСУ, тем четче контуры победы и тем более сокращается масштаб войны на нашей земле, откуда Украина вытесняет оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария приближается к соглашению с Украиной о продаже 2 ядерных реакторов российского производства и другого критического оборудования. В настоящее время продолжаются переговоры между украинским государственным "Энергоатомом" и болгарским NEK;

– также в конце июня в Болгарии было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его содержание не разглашается, но ожидается, что он будет соразмерен первому по объему.

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