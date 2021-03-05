Будет новый локдаун? В Украине спрогнозировали по 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки

Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты. На фоне стремительного роста заболеваемости премьер-министр Денис Шмыгаль заговорил об усилении карантинных ограничений по всей стране, как это было после Нового года.

По пессимистическим сценариям, уже через 2-3 недели может фиксироваться около 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Но Минздрав будет пытаться сдерживать локальные вспышки.

Почему коронавирус ударил с новой силой, когда эпидемия утихнет и какого карантина стоит ожидать – читайте в OBOZREVATEL.

В Украину попал опасный штамм COVID-19

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил подозрения медиков из регионов: в Украине таки обнаружили британский штамм коронавируса. Именно этот факт может быть одной из причин новой волны эпидемии, отметили OBOZREVATEL самые авторитетные врачи страны.

Британский штамм значительно быстрее распространяется, он опаснее, чем другие мутации COVID-19. В течение последнего месяца, вскоре после того, как в стране закончился локдаун, украинцы стали чаще болеть. В последние дни фиксируется по 10 тысяч новых случаев в сутки. И это лишь по официальным данным.

Прошел год с начала эпидемии в нашей стране, но коронавирус изменился и стал более агрессивным, сказала OBOZREVATEL главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

"Сейчас новое течение, совершенно иное. Заболевание очень сильно изменилось, стало еще более непредсказуемым и продолжительным. Если раньше оно продолжалось две недели, потом становилось легче, то теперь ничего подобного – ухудшение может быть и на третьей неделе, а также на четвертой. Причем абсолютно внезапное. Бывает, готовим больных на выписку, а они за ночь сильно десатурируют (падает насыщенность крови кислородом. – Ред.) и приходится снова все сначала. Стало много внезапных смертей и тяжелых пациентов в 30-летнем возрасте", – уточнила она.

Новая волна ударит по всем регионам

С Голубовский соглашается также ее коллега и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, в Украине начинается очередная волна, в течение следующей недели-двух она может дойти до восточных границ.

"Не исключено, что в очередной раз в Одессе и Харькове будет тот же капец, который был в ноябре. Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем. У нас нет точных данных, сколько именно украинцев переболело. Даже если это 5-10 млн населения – это не половина страны. Остальные не болели и не имеют иммунитета. Коронавирус – все еще страшно, несмотря на то, сколько вам лет и какое у вас состояние здоровья. Даже если переболеет половина населения – это не значит, что вирус прекратится. Он будет до тех пор, пока с ним не переконтактируют все", – говорит врач.

Украина приближается к новому локдауну?

Пока никто из медиков и специалистов Минздрава не берется прогнозировать, когда же эпидемия COVID-19 может пойти на спад. Введут ли локдаун по всей стране снова – ответить затрудняются. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль такой вероятности полностью не исключил.

"Независимо от штаммов, заболевание будет расти. Мы работаем над локализацией вспышек, в том числе и по их сдерживанию. Делаем ставку на то, чтобы рост не перешел на уровень страны. То есть эпидемия будет развиваться, но подконтрольно. Пока не можем говорить о конкретных сценариях, потому что их много, так же, как и неопределенности", – уточнил OBOZREVATEL Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, который делает прогнозы по развитию эпидемии для Минздрава.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что по одному из сценариев, который называют пессимистическим, через 2-3 недели в Украине ожидается до 20 000 больных.

Не исключено, что тогда правительство вынуждено будет ввести новый общенациональный карантин.

Спад заболевания возможен с начала апреля?

Как отмечал в интервью OBOZREVATEL главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Роман Родына, рост эпидемии коронавируса в феврале-марте в Украине был достаточно прогнозируемым. Однако, по его словам, уже с начала апреля должно стать легче.

"Эпидемическая кривая ОРВИ начинает идти на спад со второй половины марта до апреля. За счет внедрения дополнительных эпидемиологических мероприятий в "красных" зонах через 2-3 недели заболеваемость должна уменьшиться. Но это при условии соблюдения карантина как гражданами, так и субъектами предпринимательской деятельности", – уточнил Родына.

Всех спасет только вакцинация

В Минздраве просят украинцев не отказываться от вакцинации, поскольку после прививки иммунитет от коронавируса будет более длительным и устойчивым.

"Людям следует еще лучше защищаться, потому что британский штамм действительно быстрее передается, и не бояться вакцинации. Государство покрывает стоимость вакцин для всех желающих. Мы не запрещаем допуск вакцин на частный рынок, но сегодня у частных поставщиков нет возможности привезти ее. Если не будет глобального дефицита препарата и все будет выполняться согласно законтрактованных графиков поставки, думаю, что группа 18-59 лет, которая в последнем этапе вакцинации, начнет ее уже в этом году", – дополнил OBOZREVATEL Виктор Ляшко.

И пока украинцы не спешат делать прививки, Израиль уже стал первой в мире страной, которая победила коронавирус, отметил ее премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Достичь таких успехов удалось именно благодаря массовой и оперативной вакцинации.