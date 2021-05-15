В ближайшие часы в Украине резко ухудшится погода: названы регионы

В субботу, 15 мая, синоптики спрогнозировали дожди с грозами в западных, северных и центральных областях в ближайшие 1-3 часа. Непогода продлится в Украине до конца суток.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В других же регионах будет без осадков и тепло (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что дожди и грозы также нагрянут на Киев и Киевскую область. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла, ветер юго-западный до 5-10 м/с.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла.

Напомним, лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.

Кроме того, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что погодная обстановка мая полностью соответствует научным моделям. Май 2021 года подобен маю, который был характерен для 1980-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в разгар весны в Украину снова вернулись снегопады. Так, на горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало около 20 сантиметров снега.