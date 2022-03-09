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В Бердянске толпы украинцев устроили митинг против России: оккупантам кричали "Домой!" Видео
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В оккупированном Бердянске тысячи горожан вышли на улицы. Они требуют от оккупантов убираться обратно в Россию.
Видео из оккупированного города показал нардеп Алексей Гончаренко.
На кадрах видно, как улицы Бердянска заполнили тысячи людей всех возрастов. На многих из них – украинская символика.
Все они выкрикивают слово "Домой!", адресованное оккупантам.
Иногда звучит вариация "Домой, пока живой!"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители города регулярно выходят на митинги против российской оккупации.
Люди показывают и России, и всему миру, что Бердянск – это Украина. И захватчикам здесь не рады.