В Бердянске толпы украинцев устроили митинг против России: оккупантам кричали 'Домой!' Видео

В оккупированном Бердянске тысячи горожан вышли на улицы. Они требуют от оккупантов убираться обратно в Россию.

Видео из оккупированного города показал нардеп Алексей Гончаренко.

На кадрах видно, как улицы Бердянска заполнили тысячи людей всех возрастов. На многих из них – украинская символика.

Все они выкрикивают слово "Домой!", адресованное оккупантам.

Иногда звучит вариация "Домой, пока живой!"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители города регулярно выходят на митинги против российской оккупации.

Люди показывают и России, и всему миру, что Бердянск – это Украина. И захватчикам здесь не рады.