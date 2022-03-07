Бердянск – это Украина! Жители города бесстрашно выступили против российских оккупантов. Фото и видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области люди вышли на проукраинский митинг. Люди выражали свой протест, находясь под дулами автоматов российских захватчиков.

В Бердянске 7 марта 2022 г. прошел митинг, во время которого люди бесстрашно пели гимн Украины и держали в руках родные флаги. В это время рядом с ними находились вооруженные военнослужащие вражеской армии.

"Жители Бердянска отказались брать "гуманитарку" из рук оккупантов и те были вынуждены грузить ее обратно в машину", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в захваченном городе. По его словам, настоящие украинцы никогда не сдадутся и не примут подачек от врага.

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Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух вечером 7 марта рассказал, что ситуация во временно оккупированных населенных пунктах региона – Токмаке, Энергодаре, Пологах, Васильевке и Мелитополе – контролируется главами местных общин. "В то же время враг пытается установить административно-полицейский режим при помощи неприкрытого террора, направленного на местное население", – добавил Старух.

Также он поблагодарил всех тех, кто в оккупации и на фронте борется с российскими захватчиками: "Военные и украинский народ показывают каждый день, как нужно бороться за свободу в Запорожской области. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно перед будущим поколением украинцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Токмака Запорожской области мешали оккупантам снимать украинскую символику. Во время митинга украинцев в захваченном городе на крышах находились российские снайперы.

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