В Bellingcat раскрыли фейк России с 'пленным с острова Змеиный'. Видео

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что якобы пленный украинский пограничник со Змеиного на самом деле не имеет никакого отношения к острову. Хотя это действительно украинский боец.

Об этом расследователь заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной. Грозев отметил, что им удалось установить: видео Минобороны РФ – фейк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, показанный человек – действительно украинский военный и он в плену. Но боец никакого отношения к пограничникам со Змеиного не имеет.

"Это реальный украинский военный, которого они взяли в плен. Но он ничего общего не имеет с этим островом. А сам он из Энергодара, но захвачен был, видимо, в другом месте", – сказал Грозев.

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Расследователь предполагает, что пограничники со Змеиного действительно могут быть в плену, но вполне возможно они не хотят ничего говорить против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС Украины заявили, что пограничники с указанного острова живы и они в плену у оккупантов.

Напомним, что российский корабль предлагал гарнизону украинского острова Змеиный в Черном море сдаться, однако украинские пограничники послали их матом фразой: "Русский военный корабль – пошел на х*й". После этого оккупанты нанесли артиллерийский удар. Считалось, что воины погибли.

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