В Беларуси заявили, что не собираются воевать против Украины, но их пытаются "втянуть" в боевые действия

Беларусь пытаются втянуть в войну против "братской" Украины. Однако РБ этот вооруженный конфликт не нужен.

Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Кто именно пытается втянуть Беларусь в войну – чиновник не уточнил.

"Нас пытаются втянуть в военные действия. Беларуси это не нужно", – подчеркнул Вольфович.

Он заявил, что Беларусь никогда "не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир".

Также госсекретарь напомнил, что именно Беларусь была переговорной площадкой, "чтобы сопредельные страны жили спокойно и мирно".

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Вольфович заявил, что в Беларуси сожалеют " о том, что происходит на территории братской Украины" и не допустят втягивания страны в "какие-либо военные конфликты".

В то же время госсекретарь Совбеза повторил тезисы российской пропаганды о якобы реабилитации нацизма в Украине, а также о том, что главы США и стран Запада "пытаются перевернуть историю и поставить все с ног на голову".

"Это делается давным-давно, начиная с развала Советского Союза", – заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал главе страны-агрессора России Владимиру Путину атаковать Украину 21 марта, но не сдержал слово. Теперь в Москве рассматривают вариант с отстранением Лукашенко.

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