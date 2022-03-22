Лукашенко обманул Кремль с наступлением на Украину, Путин в бешенстве, – Геращенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал президенту страны-агрессора России Владимиру Путину напасть на Украину 21 марта 2022 года, но не сдержал своего слова. Армия Беларуси должна была устроить массированную атаку на Львов.

Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы МВС Антон Геращенко. По его словам, теперь в Кремле рассматривают вариант с отстранением Лукашенко от власти.

"Лукашенко, на встрече в Кремле, давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси", – написал Геращенко.

По его информации, армия Республики Беларусь должна была зайти через Волынь и организовать массированное наступление на Львов, чтобы отрезать Украину от путей поставок оружия, которое украинцам поставляют партнеры из США, стран ЕС и Британии.

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План стал особенно важным для Москвы после того, как Конгресс США одобрил пакет помощи для Украины на $13,6 миллиардов. Эта помощь включает также поставки 9 000 противотанковых комплексов Javelin, "что больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии вторжения РФ".

Геращенко пишет, что решение Лукашенко о ненападении на Украину привело Путина в бешенство и теперь в окружении президента страны-агрессора "прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти". Спецслужбы РФ вместе со своими агентами в КГБ и вооруженных силах РБ могут устроить военный переворот.

"В интересах Украины, чтоб такой переворот не произошел, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина" – уверен Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на здании посольства Беларуси в столице Великобритании 22 марта появился рисунок, на котором Путин и Лукашенко принимают кровавую ванну. Формально военные РБ не принимают участия в войне против Украины, но военная инфраструктура в республике отдана под свободное использование армии РФ.

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