В Бахмуте украинские военные подняли флаг Украины и поздравили с Днем Соборности. Видео

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила поздравили украинцев с Днем соборности, и в качестве подарка для всех патриотов своей страны вывесили желто-синий стяг над городом. Для всех, кто следит за боями в Донецкой области, это важнейшее напоминание, что Бахмут был и останется украинским.

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Кадры праздничной акции опубликовали сами военные на своей странице в Facebook. Государственный символ и флаг своей бригады они заранее подготовили, а затем вывесили на телевышке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бахмут, который никто никому не отдаст, был и есть Украиной", – обозначил украинский защитник.

Развевающиеся флаги над разрушенным городом, который практически "под ноль" пытаются уничтожить вражеские войска, выглядят как символ надежды на лучшее, на полную победу и восстановление.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Институт изучения войны дал определение ценности Бахмута для украинских военных. Сам он по себе город не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы ВС РФ взяли его относительно быстро, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина могла бы поспешно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

В американской разведке подчеркнули, что оккупанты по-прежнему не имеют полного контроля над украинскими городами Бахмут и Соледар в Донецкой области. Эта зона остается наиболее ожесточенной частью фронта.

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