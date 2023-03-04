В Бахмуте продолжаются уличные бои, но российская армия не контролирует город, – заместитель мэра

В Бахмуте продолжаются уличные бои между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. При этом Россия город не контролирует.

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Об этом в комментарии ВВС рассказал заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко. "Возле города идут бои, а также уличные бои", – сказал он.

Марченко отметил, что в городе на данный момент остается 4000 мирных жителей, которые живут в убежищах без доступа к газу, электричеству и воде.

Он добавил, что "ни одно здание" не осталось нетронутым, а город "почти полностью разрушен".

Бахмут пережил месяцы боев, пока Россия пыталась его захватить. Взятие города стало бы для России редким боевым успехом в последние месяцы.

Но, несмотря на это, стратегическая ценность города была поставлена ​​под сомнение. Некоторые эксперты говорят, что любая российская победа не окупиться.

Тысячи российских солдат погибли, пытаясь взять Бахмут, население которого до войны составляло около 75 000 человек. По оценкам украинских командиров, Россия потеряла в семь раз больше солдат, чем они.

Теперь, после ожесточенных обстрелов, российские солдаты и наемники ЧВК "Вагнера", похоже, окружили большую часть Бахмута.

В субботу британская военная разведка заявила, что наступление России в северных пригородах сделало удерживаемую Украиной часть города уязвимой для российских атак с трех сторон.

Марченко обвинил россиян в том, что у них "нет цели" спасти город и что они хотят совершить "геноцид украинского народа".

"В настоящее время в городе нет связи, поэтому город отрезан, мосты разрушены, а тактика, которую используют русские, – это тактика выжженной земли", – сказал Марченко.

"И причина, по которой мы не должны отдавать его (Бахмут, – ред.) им, заключается в том, что будет очень трудно забрать его обратно, восстановить контроль после того, как его захватят русские. Они хотят уничтожить Бахмут, они хотят уничтожить город, как они сделали с Мариуполем и Попасной", – сказал он.

Стоит отметить, что украинские войска продолжают ожесточенно сражаться за Бахмут Донецкой области, который в настоящее время представляет собой ключевую стратегическую цель оккупантов из России. Силы обороны намерены оборонять город до последнего, во всяком случае пока у них хватит для этого сил и ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко заявил, что количество сил врага вокруг Бахмута ежедневно уменьшается благодаря действиям украинских воинов. На днях бригадный генерал проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих город и привлекаемых к боевой работе на Донбассе.

Ранее защитников в Бахмуте посетил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

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