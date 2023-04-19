В Бахмуте до сих пор остаются дети, добраться до них становится все труднее, — Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что на территории постоянно обстреливаемого Бахмута Донецкой области до сих пор остаются малолетние дети. Украинская власть заинтересована в том, чтобы как можно скорей эвакуировать их на безопасную территорию, но с каждым днем это становится все труднее.

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С таким заявлением чиновница выступила в эфире телемарафона UA Разом. Она указала, что сейчас из Донецкого региона проводится вывоз жителей опасных населенных пунктов в относительно мирную Житомирщину.

"Очень тяжело, но у нас есть 21 населенный пункт, откуда идет принудительная эвакуация. Сегодня первый поезд ночью прибыл в Житомирскую область. Я благодарю руководство ОВА, всех, кто принимает наших людей, в частности из Донецкой области", – заметила Верещук.

Она добавила, что решение родителей с маленькими детьми оставаться под бомбами и артиллерией предельно иррационально. И дело даже не в том, что это очевидный риск для жизни, но и то, что в случае выезда из дома, они гарантированно не останутся наедине со своими бытовыми проблемами.

"Сразу по приезду переселенцы получают первую выплату денежной помощи от государства, в размере две тысячи гривен на каждого взрослого человека, три тысячи гривен на каждого ребенка и на человека с инвалидностью. Их на перроне встречает руководство ОВА, квалифицированные люди, которые заботятся о них, развозят в соответствующие населенные пункты территориальных общин, где подготовили для них места. Пищевые наборы, все, что нужно для того, чтобы в первые дни помочь в обустройстве нового места жительства. Равно как и психологи, работающие с детьми", – подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Авдеевке Донецкой области, где проходит линия ожесточенных фронтовых боев, до сих пор остались четверо детей. Родители их скрывают, потому, чтобы спасти малолетних украинцев, их разыскивают правоохранители.

Вообще Донетчина, несмотря на все прелести "русского мира",полна людьми, в том числе и с детьми, которые ждут полной оккупации региона. Они хотят жить только в России, и такое желание не может перебить ни постоянная опасность, ни необходимость защитить своего ребенка.