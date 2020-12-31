В Бабьем Яру провели поисковые работы: появился отчет

На территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" организация "Память и слава" провела поисковые земляные работы на предмет выявления захоронений на участке возможного возведения мемориальной синагоги.

Работы проводились по заказу Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" с разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отметили в организации, на данном участке захоронений не обнаружено.

Согласно отчету, по всей исследуемой области верхний слой почвы является наносным. Он уходит в глубину в среднем от 30-ти до 50-ти см. В таком насыпном слое почвы были найдены фрагменты бытового мусора и вероятные два фрагмента человеческого черепа.

Согласно отчету они вероятно были занесены сюда в насыпном грунте вместе со строительным и бытовым мусором. Под наносным слоем почвы находится так называемый "материк" – уплотненный грунт, который не содержит следов каких-либо земляных работ. Это также подтверждается сделанным предварительно исследованием георадаром и трассоискателей, согласно которому в пределах участка обследования не было выявлено сигналов, характерных для мест захоронений или кладбищ.

Исследователь истории Киева Михаил Кальницкий отметил, что если бы речь шла об остатках реального захоронения ХІХ или ХХ века, вряд ли они бы представляли собой отдельные фрагменты костей.

"Было бы естественно увидеть здесь цельные человеческие останки, остатки гроба и другое. Однако для территории вокруг Бабьего Яра, к сожалению, нет ничего удивительного в ситуации, когда в верхних слоях почвы парковой зоны наталкиваются на кости человека за пределами старых кладбищ. Рельеф у оврага испытывал серьезные изменения на протяжении второй половины 20 века", – сказал он.

Историк отметил, что кроме того, что сам Бабий Яр выравнивали, засыпали, замывали кирпичной пульпой, в 1960-х-80-х годах на территории еврейского и караимского кладбища велось масштабное строительство. Там, где еще оставались тысячи захоронений, возводили небоскреб аппаратно-студийного комплекса телевидения, спортивный комплекс общества "Авангард", новые архивные хранилища, прокладывали подземные коммуникации.

"Строили буквально на костях, поэтому работы проводились с использованием бульдозеров, которые расчищали территорию кладбищ. В отроги оврагов, прилегающие к кладбищам с северной стороны, сбрасывали строительный мусор вместе с грунтом, останками и надгробиями прежде всего с еврейского кладбища. Поэтому понятно, что в этой ситуации могло произойти перемещение отдельных костей на любое место в зоне подобного "упорядочения" территории", – сказал Кальницкий.

Долгое время захоронения велись на территории рядом с Кирилловской больницей у Кирилловского храма. В 1871 г. городские власти по просьбе Киево-кирилловских богоугодных заведений выделили новый земельный участок под православное Кирилловская кладбище в направлении территории, на которой проводилось нынешнее исследование.

К закрытию в 1929 году кладбище занимало территорию площадью 9,7 га. Здесь хоронили преимущественно умерших пациентов Кирилловской больницы. По словам Кальницкого, учитывая ограниченное количество умерших и неудобный рельеф территории, плотность захоронений на этом участке была небольшой. Что же касается исследуемого участка, то он находится именно у края отрога оврага, за памятником "Менора". Сейчас это территория парковой зоны заповедника.

В результате поисковых работ на исследуемой территории размерами 10х10 метров с запада на восток и с юга на север не было обнаружено мест захоронений или кладбищ, хотя обследованный участок на некоторых исторических планах показан в рамках Кирилловского православного кладбища. Учитывая, что участок находится почти вплотную к глубокому оврагу и имеет тенденцию к сползанию вниз, есть основания полагать, что на нем не проводились захоронения.