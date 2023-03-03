В Ассоциацию городов Украины вступили еще 7 членов, теперь там 1009 громад, – Кличко

В Ассоциацию городов Украины вступило еще 7 членов. Теперь в АГУ входит 1009 громад. Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко отметил после состоявшегося в Киеве заседания правления Ассоциации городов Украины.

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"Сегодня наше правление одобрило решение о включении еще семи новых членов в Ассоциацию городов Украины. С их принятием уже 1009 громад будут совместно работать в рамках Ассоциации. Это свидетельствует о консолидации местного самоуправления", – отметил Виталий Кличко.

По словам главы АГУ, в течение года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ассоциация продолжает объединять усилия местного самоуправления Украины, обеспечивать коммуникацию общин с органами центральной власти и осуществляет большую работу по обеспечению жителей общин гуманитарной помощью, координирует сотрудничество городов и поселков с международными партнерами для восстановления Украины уже сегодня и предстоящего обновления всех украинских территорий.