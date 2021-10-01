В Аргентине в ДТП автобус "прошило" бревнами: погибли 12 человек, десятки пострадавших. Фото

В Аргентине в четверг, 30 сентября, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и еще двух автомобилей. В результате столкновения погибли 12 человек, еще 22 пострадали.

Авария случилась на шоссе в районе города Мундо Ново, штат Баия, сообщает Prensa Latina. Известно, что машины столкнулись из-за грузовика, перевозившего бревна эвкалипта. Как видно на фото, машину буквально прошило деревом.

Так, во время движения один из прицепов развалился и столкнулся с автобусом и фургоном. Бревна упали с него на другие машины. Водитель не помог пострадавшим и скрылся с места происшествия. Раненых доставили в ближайшие больницы. Среди них шесть человек получили серьезные травмы. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить причины аварии. Компания, которой принадлежит грузовик с бревнами, пока неизвестна.

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