В 10 городах Украины запустили бесплатные мастерские 3D-печати в 'Гончаренко центрах'

Сеть образовательно-культурных и волонтерских пространств "Гончаренко центр" запускает бесплатные мастерские 3D-печати в 10-ти городах Украины. Там будут обучать работы с 3D-принтерами и будут печатать необходимые для войска изделия: сбросы, стартовые платформы для дронов, коннекторы и т.д. Проект реализуется совместно с украинской компанией ARTLINE и волонтерским движением ДрукАрмия.

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По словам организаторов, таким образом, они стремятся популяризировать 3D-печать среди украинцев и привлечь их к волонтерской деятельности. Каждый владелец принтера даже в домашних условиях может приближать победу.

Мастерские печати открывают сразу в десяти городах: в Черновцах, Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Ровно, Хмельницком, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Одессе и Подольске.

"Первые мастерские успешно работают в Киеве и Днепре, наши печатники передали сотни хвостов, которые помогают воинам ВСУ уничтожать россиян. А теперь мы стартуем еще в десяти городах. Что это значит? Еще больше печатников, еще больше напечатанного, и еще больше помощи … Поэтому приглашаю всех в наши "Гончаренко центры"", – отмечает основатель образовательной сети, народный депутат Алексей Гончаренко.

Принтеры для волонтерского проекта бесплатно предоставила украинская компания Artline.

"Технологии 3D-печати обладают большим потенциалом изменить ряд отраслей, и мы хотим способствовать формированию квалифицированных специалистов, способных внедрять инновации в различные сферы. Это сотрудничество – наш вклад в развитие 3D-печати в Украине, а заодно – в помощь войску. Ведь на этих принтерах можно создать множество необходимых для армии изделий: от коннекторов на Starlink до сбросов, которые помогают уничтожать окупантов", – делится команда ARTLINE.

В рамках проекта посетители мастерских смогут пройти базовый курс по использованию 3D-принтера, научиться правилам печати и самостоятельно запустить изготовление первых изделий. Менторами обучения станут волонтеры проекта ДрукАрмия, они будут проводить бесплатные мастер-классы и помогать участникам мастерских.

"Главный принцип – военные не должны платить за наши изделия. Даже за доставку. Они уже платят тем, что защищают нас. Уверен, что наш проект поможет донести идею такого волонтерства еще большему числу украинцев. Это важно, потому что печатать для войска могут все: и подростки, и взрослые, и пожилые люди. А значит, помогать по силам каждому", – говорит соучредитель ДрукАрмии, блогер и волонтер Евгений Вольнов.

Чтобы присоединиться к работе мастерской в "Гончаренко центре" вашего города и познакомиться с 3D-печатью, достаточно заполнить форму по этой ссылке.

"Гончаренко центр" – крупнейшая негосударственная сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего. Важная составляющая проекта – платформа "Гончаренко Центр". Онлайн предлагает бесплатные уроки иностранных языков для всех желающих.

ARTLINE – ведущая украинская компания, основанная группой энтузиастов в 2016 году с целью интеграции передовых технологий в повседневную жизнь. Сегодня компания является ведущим национальным производителем ПК и дистрибьютором инновационных 3D-принтеров и филаментов Creality в Украине. Миссия ARTLINE состоит в внедрении инновационных решений для стимулирования технологического развития страны. Ключевыми направлениями деятельности компании является развитие технологий 3D-печати, поддержка и развитие сообщества энтузиастов.

Армия – сообщество украинцев, которые печатают на 3D-принтерах все, что может быть полезно для использования воинами ВСУ в защите Украины от российских захватчиков. В частности, речь идет о коннекторах для Starlink, стартовых платформах для дронов и сбросах для беспилотников. По состоянию на сентябрь сообщество из 1000 печатников передало на фронт более 15 тонн пластмассовых изделий военного назначения.