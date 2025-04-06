Уже сегодня они вернутся с техникой на фронт: Порошенко передал помощь для 10 бригад ТрО из разных участков передовой

Петр Порошенко передал партию техники и дефицитного снаряжения для десяти воюющих на фронте бригад терробороны. Стоимость помощи – 10 миллионов гривен. Это и передвижные авторемонтные мастерские, и стирально-душевые комплексы, и комплексы управления системой беспилотных летательных аппаратов "Посейдон", и крупная партия шин, являющихся в армии расходным материалом.

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Об этом Петр Порошенко рассказал в соцсетях.

"Мы должны быть сильнее. И не должны идти ни на какие компромиссы по способности ВСУ защищать наше государство. Наращивать инвестиции в оборонную промышленность, переводить экономику на военные рельсы не только в Украине, но и Европе. Мои убеждения непоколебимы, даже в условиях, когда власти пытаются перекрыть возможность помогать Армии. Силами нашей команды продолжаем развивать частную оборонную промышленность, производить и передавать технику в армию", – написал Порошенко.

"Во время прошедшей передачи военные из 106-й бригады ТРО привезли нам обломок от "Шахеда" для изучения. Мы же за него пообещали переоборудованный грузовик, который будет использоваться под зенитную установку. Вот ребята за ней и приехали. Так они смогут еще более качественно уничтожать вражеские БПЛА, летящие на мирные украинские города", – отмечает пятый Президент.

"Большое счастье видеть наших воинов хотя бы во время столь коротких встреч в Киеве. Уже сегодня они вернутся с техникой на фронт, где идут очень тяжелые бои. Мы должны помнить, какой ценой они борются за нас Победу и долгожданный мир", – пишет Порошенко.