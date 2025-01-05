Уже сегодня они будут уничтожать врага: Порошенко передал зенитчикам на Покровское направление 200 дронов 'Дикие Шершни'

Две сотни дронов "Дикие Шершни", способных нести до 3 кг взрывчатки, Петр Порошенко передал подразделению одного из зенитно-ракетных полков. Сейчас подразделение воюет на Покровском направлении. Эти FPV-дроны производства украинской MilTech компании уже давно зарекомендовали себя на фронте как очень эффективные средства поражения и разведки.

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Двести "Диких Шершней" уже сегодня будут уничтожать врага Донецкой области. Об этом сообщил портал "Евросолидарности".

"С этого мы начинаем 2025 год. Дроны с автоматическим наведением и захватом цели, подвижными камерами и скоростью 180 километров в час. Передаем две сотни "Диких Шершней" для военных одного из зенитно-ракетных полков. Именно они играют значительную роль в воздушной обороне Киева от "Шахедов" и ракет", – говорит Порошенко.

"Одно из их подразделений прикрепили к самому ожесточенному направлению фронта — Покровскому. Именно эти дроны показали высокую эффективность для этого полка. Поэтому уже сегодня эти "Дикие Шершни" будут летать на Донетчине", – отмечает пятый Президент.

"Для нас главное – это единство с Вооруженными Силами, и мы не только говорим об этом, но и помогаем уже не держать, а удерживать фронт. Я призываю всех верить в ВСУ и не давать исчезнуть из своих уст слову Победа", – отмечает Петр Порошенко.

FPV-дроны "Дикие Шершни" уничтожили значительное количество вражеской техники, включая танки и другие бронированные цели. В целом с помощью этих дронов наши военные нанесли ущерб врагу более чем на 1,3 млрд долларов США – сообщили в СМИ. Это, в частности, 135 пораженных танков, 169 бронированных машин, 116 артиллерийских установок и РСЗО, 405 транспортных средств, складов боеприпасов и специального оборудования, 310 дронов, 663 орка и позиции.