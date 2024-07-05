Уже пятый в этом году: Клименко объявил о создании в Кривом Роге лицея МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о создании в Кривом Роге лицея МВД. Это пятое учебное заведение, которое заработает в этом году.

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Об этом глава МВД сообщил после рабочей поездки в Днепр, во время которого провели совещание с руководителями органов и подразделений системы МВД, местными властями и педагогами.

"С начала приема заявок на поступление мы получили и немало отзывов и пожеланий. Учитывая самый популярный запрос, принято решение об открытии 5-го лицея МВД – в Кривом Роге. Ориентируемся на первый прием 50 детей, учебный год здесь начнется 15 октября", – заметил Клименко.

На совещании особое внимание уделили лицеям направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.

По словам Клименко, в лицее Днепра уже завершаются ремонтные работы. С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов.

Также Клименко заслушал доклады по ситуации с безопасностью в регионе, главное внимание уделили прифронтовым громадам, которые ежедневно страдают от обстрелов.

"Все службы на месте, рядом с людьми", – написал министр.

Клименко поблагодарил местные власти за поддержку и понимание важности инициативы МВД.