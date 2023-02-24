Уже даже не пельмени: родным погибших окупантов из Ленинградской области торжественно подарили пену для бритья и шампунь. Фото

Родственникам погибших на войне солдат российские чиновники из Ленинградской области подарили на 23 февраля пену для бритья и шампунь. Подарки вызвали волну возмущения в социальных сетях.

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Фотографии процесса вручения "подарков" распространились по сети. В росСМИ сообщается, что представители органов местного самоуправления пришли в гости тихвинцам и торжественно вручили им подарки.

"В День защитника Отечества сегодня правильно чествовать не только солдат и офицеров, но их семьи. Тех, кто верит и ждет дома, кто молится за них каждый день и час. Кто мужественно и с честью вынес известия о гибели героев…", — написали районные чиновники.

На размещенных фотографиях родственникам дарят мужские наборы из шампуня и пены для бритья. Однако в соцсетях многие возмутились подобными подарками семьям погибших военнослужащих. В комментариях их назвали неуместными – многие обсмеяли такой выбор подарка.

После шквала критики фотоотчет и пост был удален.

По словам чиновника, шампунь и пена для бритья — это знак внимания. Кроме того, с родственниками солдат поговорили и пообещали решить их проблемы.

Как сообщил OBOZREVATEL, в России родственники многочисленных погибших солдат регулярно получают "необычные" подарки от властей. Так, во Владивостоке вдовам погибших солдат на войне в Украине подарили колбасу. Такие "подарки" вызвали смех и удивление у общества.