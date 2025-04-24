Увлекательный Кровбург: первая детская книга о донорстве от 'Агентов крови' и #книголов

Книга "Приключения в Кровбурге", что совсем скоро выйдет в издательстве #книголав – это не просто сказка, а уникальная история, помогающая детям и их родителям понять важность донорства крови. За красочными иллюстрациями, рисующими город, жителями которого являются эритроциты и тромбоциты, скрываются гораздо более глубокие темы и определенная мораль. Эта сказка об ответственности, неоценимости помощи людям вокруг, базовом взаимоуважении и, что самое важное, о диалоге между ребенком и родителями.

Видео дня

Общественная организация " Агенты крови" занимается популяризацией сдачи крови среди украинцев уже не первый год, постоянно отмечая, насколько это фундаментальный вопрос в наше время. Часть команды не только инициативные участники организации, но и регулярные доноры.

"Я донорка с 2014 года, и это то, чем я очень горжусь. Каждый раз, когда сдаю кровь, чувствую подъем, любовь и тепло", – делится Иванко Коваль, операционная руководительница Агентов, менеджер по партнерствам.

С такой миссией и мотивированным коллективом, идея книги зародилась еще во время пандемии COVID-19, когда Ирина Выговская, соавтор книги и участница инициативы "Агенты крови", задумалась над тем, как донести детям важность донорства в развлекательной и одновременно поучительной форме.

"Я много лет слежу за деятельностью "Агентов крови", и сама была доноркой. Очень хотела сделать что-то, что популяризировало бы донорство. У меня двое детей, и они часто задают вопросы, на которые сложно ответить. Именно поэтому книга стала инструментом взаимодействия и с детьми, и с родителями", – рассказывает Ирина.

Первоначальный замысел претерпел значительные изменения и прошел долгий путь к тому, что можно увидеть уже в ближайшее время. После длительных обсуждений и испытаний формат сказки выбрали сознательно – команда "Агентов крови" уже имела коллекцию пенов с клетками, вдохновившую на создание новых персонажей.

"Мы тестировали формат комикса, но когда впервые прочла черновик сказки о Кровбурге – поняла, что это должна быть именно сказка", – добавляет Елена Балбек, глава благотворительной организации "Агенты крови".

Главным вызовом для команды было объяснить сложные биологические процессы на понятном для детей языке. В то же время из-за юного возраста аудитории сложности возникали не только с текстом – он нуждался в постоянном фактчекинге от экспертов, а каждый этап создания требовал особого внимания и терпения. Поэтому команда провела много времени по изучению дополнительной литературы, чтобы выстроить убедительный волшебный мир, а на создание дизайна героев и их образов ушли часы кропотливой работы.

"Хотелось, чтобы персонажи были узнаваемы, но сделать эритроцита или лейкоцита узнаваемым сложно. Дети не представляют, кто это такие, поэтому пришлось много раз возвращаться на уровень детского восприятия", – делится Ирина.

Для доступной темы команда многократно переписывала текст, тестировала его на детях и собирала фокус-группы родителей. "Мы пытались сделать историю такой, чтобы она могла конкурировать с любимыми детскими персонажами", – говорит Ирина.

Имена персонажей и их характеристики подбирали отталкиваясь от функций кровяных клеток. Да, плазма стала водительницей маршрутки, а тромбоцит – строителем. "Мы хотели, чтобы новое поколение росло сознательным, а вместе с ними и мы, родители", – добавляет Елена.

Иллюстратором книги стала Алина Ковтун – ее победа в конкурсе ARTDONATION 2024 года, организованном "Агентами", стала толчком к созданию Кровбурга. "Сам город мне хотелось сделать похожим на наш мир. Потому что город Кровбург - это внутренний мир главной героини", - делится она.

Самыми сложными для изображения стали персонажи Тромбоцита и госпожи Плазмы. "Тромбоцит получился у меня чуть-чуть похожим на Элвиса Пресли, а госпожа Плазма долго искала свой образ – в конце концов она стала уютной и романтичной", – добавляет художница.

Книга продолжает миссию "Агентов" и помогает изменять отношение к донорству в Украине, делает эту тему более видимой и понятной для обычного человека. "Приключения в Кровбурге" объясняют работу кровеносной системы простыми словами, что может быть полезно не только для малых читателей, но и для их родителей. "Развея мифы и сомнения, человеку легче решиться на донорство", – отмечает Марина Козлова, Тимлид "Агентов" в Институте Сердца и менеджер проектов.

В ближайших планах организации – презентации, мероприятия и образовательные инициативы, которые будут популяризировать донорство. Команда отмечает, что, кроме этого, все заинтересованные в "Приключениях в Кровбурге" могут ожидать специальный сюрприз на Книжной Стране, что не даст детям времени для скуки. Все мероприятия на фестивале будут проходить в сотрудничестве "Агентов крови" и издательства #книголов, что с радостью приняло инициативу написания сказки о такой важной теме.

"Эта книга появилась в нашем издательском плане как ответ на запрос времени. Объяснять сложные темы детям – всегда вызов. А когда речь идет о донорстве, важно найти тонкий баланс между научной достоверностью, эмоциональной деликатностью и доступностью. Именно поэтому мы заинтересовались идеей команды "Агентов крови" овать, задавать вопросы и узнавать больше.

Мы всегда стремимся создавать книги, которые не только развлекают, но имеют образовательную ценность. Поэтому "Приключения в Кровбурге" – это не просто сказка, а часть большого проекта, призванного менять представления детей о важных социальных темах. Верим, что такая литература может являться важным инструментом в формировании сознания молодого поколения. Это книга, которая не только обучает, но и дает надежду на лучшее" – добавил директор издательства #книгола Дмитрий Осколков.

"Мы хотим влюбить всех в фантастический мир донорства и показать, что это совсем не страшно", – добавляет Иванко.

Будет ли продолжение у "Приключений в Кровбурге" ? Елена отвечает коротко: "Планов много – потому что любим эту сказку всем сердцем!"

Книга "Приключения в Кровбурге" уже доступна для предзаказа на официальном сайте издательства #книголов. Не упустите возможность увидеть сказочный мир изнутри.