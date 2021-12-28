Увеличены штрафы за ущерб природно-заповедному фонду: в Минсреды объяснили, кого будут наказывать

На прошлой неделе Правительство приняло новую редакцию постановления "Об утверждении специальных такс для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде". В сети распространились слухи, что теперь за каждый сорванный гриб граждан будут штрафовать на 75 грн, а за срезанный цветок лекарственного растения якобы придется заплатить 30 грн.

На самом деле любители собирать грибы и ягоды могут не волноваться, они вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая освоенные привычные для себя места. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины объяснили, в каких случаях и к кому будут применяться санкции.

Документ не устанавливает никаких новых ограничений или запретов использования природных ресурсов, не вводит новых режимов охраны территорий и не определяет, какие зоны можно посещать, а какие нет.

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В постановлении только устанавливается новый порядок исчисления размера вреда, причиненного природно-заповедному фонду. А именно пересматриваются действовавшие до этого таксы с 2013 года.

Поэтому в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и дальше можно собирать грибы и ягоды. Если, конечно, вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является новшеством).

Исключение, несмотря на то, что запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия, составляют территории строгого заповеди. Они определены Проектами организации территорий соответствующих учреждений природно-заповедного фонда. Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений. Как и прежде, пребывание посторонних здесь запрещено. Имеются соответствующие таблички с уведомлением. Да и служба охраны уведомляет посетителей о существующих ограничениях. Так что случайно ошибиться и собрать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно.

Целенаправленная же противоправная деятельность на такой территории пока действительно может стоить правонарушителям в 10 раз дороже.

Также обращаем внимание, что принятое постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда: национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов, дендрологических парков. То есть тех территорий, которые предназначены для сохранения биоразнообразия и охраняются как национальное достояние. Такие объекты занимают всего 6% территории страны. Документ не распространяется на леса, водные и другие объекты и природные ресурсы, не входящие в территорию ПЗФ. В этих вариантах действуют другие отдельные нормативно-правовые акты.

Почему нужно было увеличивать размеры штрафов

Во-первых, чтобы провести индексацию действующих такс. Действовавшие до этого размеры ущерба не пересматривались с 2013 года. За это время индекс инфляции вырос более чем на 300%. Так что логично, что таксы нужно было просматривать.

Во-вторых, из-за существенной разницы в размерах штрафов, действующих за нарушение законодательства, например, в лесах или водных объектах. Ситуация, когда на территории ПЗФ, браконьерство каралось не так жестоко, как на других природных объектах, делало заповедные территории более привлекательными для злоумышленников. Например, только за три квартала 2021 года в пределах природно-заповедного фонда было зафиксировано нарушений больше, чем за весь 2020 год.

В-третьих, для защиты заповедных территорий и их биоразнообразия. Устаревший механизм начисления размера ущерба не соответствовал объему реального ущерба, наносимого природе. Браконьеры четко понимали, что уплатив мизерный штраф, они все равно получат гораздо большую прибыль от незаконно выловленной рыбы или, например, от срубленной древесины.

"Устанавливаем новый подход для вычисления ущерба, который могут нанести природно-заповедному фонду Украины. По формуле расчета, размер ущерба увеличивается в 10 раз и ежегодно будет индексироваться. Такие мероприятия помогут охранять эти территории и сохранить их биоразнообразие", — прокомментировал и.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Какие санкции будут применяться теперь

Минсреды подготовило инфографику с несколькими примерами: