'Усвойте уроки Израиля': Порошенко в Раде призвал вернуть свободу слова, демократию и уважение к народу

Украина должна извлечь уроки Израиля, который после жестокой атаки террористов за считанные часы смог мобилизовать сотни тысяч резервистов и обеспечил полноценную работу государственных институций. Честная коммуникация с народом и власть критически важны для победы Украины.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Нам все говорили брать пример с Израиля, как он смог организовать оборону. А потом говорили, что Израиль "спал" нападение и вел себя так же, как мы. А я хочу, чтобы мы поучились примеру Израиля", – подчеркнул политик.

Он отметил, что Израилю в первый же день удалось призвать в армию более 300 тысяч человек, или 5% населения страны.

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"Каждый из них в первое время имел бронежилет, кевларовый шлем, беспилотник, радиостанцию, берцы, форму, спальник, каремат – был полностью обеспечен", – заметил Порошенко.

Он подчеркнул, что все это было сделано "без всякого участия волонтеров".

"С первых минут спикерами ЦАХАЛа и государства были военные, в отличие от Арестовича и подоляков, компетентно и честно общавшихся с народом, потому что он заслуживает уважения и уважения", – считает Порошенко.

Политик также отметил, что в страшном сне никто в ЦАХАЛе не мог бы представить, чтобы упразднялись тендеры.

"Кнессет открыто работает и говорит, что ни одного закона, кроме укрепления обороноспособности, они не рассматривают. В Кнессете в отличие от нас говорят на языке правды, а не на языке телемарафона", – сказал Порошенко.

Он призвал нардепов открыть заседание парламента.

"Спасайте свободу слова, спасайте демократию и обеспечьте нашу победу", – сказал Порошенко.