Успешная интеграция ветеранов в гражданскую жизнь станет залогом экономического восстановления страны – Минэкономики

Поддержка возвращения ветеранов в гражданскую жизнь и их интеграцию в рынок труда – общая задача государства и бизнеса. Его успешное решение будет непосредственно влиять на темпы экономического восстановления страны.

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Об этом шла речь во время пресс-конференции в "Укринформе" с участием заместителя Министра экономики Украины Татьяны Бережной и представителей ведущих работодателей страны, таких как ДТЭК, Укрэнерго, Укрпочта, МХП.

"Большинство украинских защитников и защитниц – это люди с активной жизненной позицией, уникальным опытом, знаниями и навыками, которые они получили на войне. После демобилизации каждый из них должен иметь возможность реализоваться в мирной жизни. Задача государства – создать инструменты для удовлетворения этих потребностей. Поэтому забота и попечительство во время демобилизации требует объединения усилий бизнеса и государства с реалистическим осознанием масштаба вызова", - отметила Татьяна Бережная, заместитель Министра экономики.

По ее словам, в бюджете на 2024 год в поддержку ветеранов, ветеранок и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Также заложены средства на реализацию государственных программ, помогающих нашим защитникам и защитницам самореализовываться и развиваться.

Важной составляющей для ветерана есть возможность вернуться на свое рабочее место, где он работал в армию. К сожалению, часть наших защитников и защитниц возвращается с травмами и последствиями ранений. Поэтому уже сейчас и государство и работодатели должны совместно нарабатывать эффективные программы адаптации.

На мероприятии представители крупнейших работодателей страны поделились своим наработанным опытом в работе с ветеранами и обозначили важные направления, над которыми нужно работать всей страной.

"Обязанность государства, бизнеса, каждого украинца – сделать все возможное, чтобы ветераны имели возможность вернуться как можно скорее в гражданскую жизнь. ДТЭК имеет 10-летний опыт взаимодействия с ветеранами. Эти люди являются нашей гордостью и мы с благодарностью и уважением относимся к каждому и каждому. Наша программа поддержки ветеранов в бизнесах ДТЭК сегодня состоит из психологической поддержки, помощи в адаптации при поддержке наставников, переквалификации, дополнительного медицинского сопровождения раненых и программы оздоровления и реабилитации. Мы готовы делиться своим опытом и экспертизой, а также участвовать в формировании национальной платформы, которая станет фундаментом комплексной и всесторонней поддержки и помощи нашим ветеранам", – рассказал Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.

Также он подчеркнул, что почти 4500 сотрудников ДТЭК сейчас защищают Украину в рядах Вооруженных Сил.