Ушел на фронт добровольцем: в Чернигове простились с отцом четырех детей, погибшим в боях за Украину. Фото

В Чернигове провели в последний земной путь 43-летнего воина Вячеслава Аноприенко, погибшего на Донетчине. Многодетный отец с первых дней войны хотел пойти в ряды ВСУ, но смог присоединиться только в марте этого года, служил в 88-м батальоне морской пехоты.

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Дома своего защитника не дождались жена и четверо их детей. Историю военнослужащего рассказало издание "Суспільне.Чернігів" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Тетя погибшего Наталья Губко отметила, что Вячеслав хотел пойти служить еще в начале полномасштабного вторжения войск РФ.

"Как только началась война, он пошел в военкомат. Его не взяли, сказали: "У тебя четверо детей, мы таких не берем", – объяснила она.

Жена Наталья призналась: мужа все время не оставляли мысли о том, что он нужен на фронте. На службе уже был его младший брат. Вячеслав говорил, что он просто не может сидеть дома.

"Наташа, ты понимаешь, что там ребята без ротации?" – "Понимаю". – "Наташа, ты понимаешь, что им нужна помощь?" – "Понимаю". – "Наташа, ну ты понимаешь, что если не я, то кто?" Говорю: "Понимаю. Слава, а как мы?" – "Ты сильная, ты справишься". Это были его слова", – вспомнила женщина.

По ее словам, последней каплей для мужа стали кадры расстрела оккупантами украинского Героя Александра Мациевского. В марте 2023 года Вячеслав Аноприенко пошел добровольцем служить.

"Просыпаемся однажды утром, я складываю еду, сама иду на работу и Слава тоже. Садимся в маршрутку, едем. Рюкзак он берет на плечи, я еду дальше, а он выходит на военкомате. Вот так и ушел", – рассказала Наталья.

Военнослужащий попал в ряды 88-го отдельного батальона морской пехоты. С женой каждый день был на связи. В последний раз они говорили утром 13 июня. А вечером Вячеслав больше не написал и не позвонил. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе Старомайорского на Донетчине.

Наталья не знала, как о смерти отца сказать четырем их детям.

"Я боялась, честно, не знала, как сказать. Сначала Максиму сказала. Он не плакал, может, просто не осознавал. Держался, а потом захожу к нему в комнату, а он лежит и ревет в подушку. Ну а девченки визжали: "Мамочка, нет! Мамочка, этого не может быть!" – отметила женщина.

Родные и знакомые вспоминают Вячеслава Аноприенко как доброго, отзывчивого мужчину, любившего свою семью, родителей. Воина провели в последний путь в Екатерининской церкви, а похоронили на кладбище в Яловщине.

Жена Вячеслава говорит: слова мужа, чтобы она была сильной, с ней теперь навсегда: "Да, я сильная. Я сильная, потому что мне поднимать теперь четырех детей. У меня нет просто другого выбора. Но его очень не хватает. Он всегда будет с нами. Теперь пусто, как-то так".

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