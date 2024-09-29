Ушел из жизни известный историк, председатель "Просвіти" Владимир Семистяга: что о нем известно

В ночь на 29 сентября в Вышгороде на Киевщине после тяжелой болезни умер глава луганской "Просвіти" Владимир Семистяга. Историку и общественному деятелю было 74 года.

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Украинский краевед и журналист Евгений Букет сообщил в Facebook, что церемония прощания назначена на вторник,1 октября, в Вышгороде. В 11:00 начнется отпевание в часовне на территории районной больницы, около 12:00 – захоронение.

Луганская областная государственная администрация подтвердила трагедию. Семистяга, как подчеркивается на Facebook-странице ОГА, "всю свою жизнь посвятил утверждению украинской государственности".

"Его знали и уважали луганчане, а враги считались с его фигурой. Имя Владимира Семистяги навсегда вошло в историю Луганской области", – написали представители местной власти.

Семистяга Владимир Федорович родился 15 ноября 1949 года в Сватовском районе Луганщины. Он является автором более 300 научных работ, которые публиковались в семи странах мира. Заслуженный работник образования Украины (2008), член правления Луганской областной организации Национального союза краеведов Украины, главный редактор журнала "Бахмутский шлях". Был старшим преподавателем кафедры истории Украины Луганского государственного университета.

С 1998 года возглавлял Луганское областное объединение ВУО "Просвіта" им. Тараса Шевченко.

Историк по специальности, он исследовал нацистский оккупационный режим на Луганщине, а почувствовал на себе р*шистский. 23 июня 2014 года ученый попал в плен российских боевиков т.н. "ЛНР" за свою проукраинскую позицию и помощь ВСУ. Враг удерживал его 55 дней. Семистяга рассказывал, что ему чудом удалось сбежать.

В одном из последних интервью у историка спросили: "Вы исследовали немецко-нацистский оккупационный режим и его особенности в Украине. Чем немецкая оккупация отличается от российской?".

"Ничем. Я занимался этими исследованиями в 70-х годах, и это все контролировалось советской властью. Исследования были о нацистском режиме, но суть режима одинакова – как у итальянских фашистов, так и у советских коммунистов, и такая же остается у р*шистов сегодня. Это проявление тоталитаризма, цель которого – уничтожение человека", – ответил украинец.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 88 лет скончался уроженец Пряшевщины, фольклорист и украиновед Николай Мушинка, которого называли известнейшим украинцем Словакии. В течение долгой карьеры он исследовал народное творчество родной земли и Волыни.

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