Уровень воды в Каховском водохранилище упал более чем на 5 метров: введен жесткий режим экономии

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище упал еще более чем на 5 метров: с 17 до 11,3 метра. В связи с этим 2 из 3 крупных объектов, обеспечивающих водой Никопольский район Днепропетровщины, не работают.

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Об этом рассказал начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На третьем объекте проводится модернизация, вода подается с низким давлением.

Учитывая сложившуюся ситуацию, на Никопольщине введен жесткий режим экономии водных ресурсов.

"Мы делаем все возможное, чтобы у вас как можно быстрее появилась вода. Да, это не будет как до войны. Да, вы не сможете поливать свои огороды как раньше и не сможете использовать такой объем воды, какой был. Жесткий режим экономии, минимальное количество воды – это реалии сегодняшнего дня", – отметил глава РВА.

В Никопольском районе организован подвоз воды. Также и технической, и питьевой водой население помогают обеспечить благотворители, областные власти и "Укрзалізниця", говорит Евтушенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что еще две страны отозвались на запрос Украины о помощи после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Речь идет о Нидерландах и Японии.

– В Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизни украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

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