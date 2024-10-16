Уровень небольшой или невысокий? Филолог указал на типичную ошибку в речи

Ошибки в речи – вещь неизбежная, но если вы хотите, чтобы ваш украинский язык постепенно улучшался, все же стоит их избавляться. Одна из распространенных ошибок – это неправильное употребление прилагательного со словом "уровень".

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Детальнее об этом в своем экспресс-уроке рассказал языковед и педагог, популяризатор украинского языка Александр Авраменко. Он указал на то, что и публичные спикеры, и обычные говорящие часто об уровне чего-то говорят, что он "невелик". В качестве примера Авраменко взял короткий фрагмент выступления телеведущего Антина Мухарского. В нем тот рассказывает о "людях с небольшим уровнем интеллекта".

По словам Авраменко, такое сочетание слов является типичной ошибкой. Чтобы объяснить, что с ним не так, он напомнил, что уровнем называют условную горизонтальную линию или плоскость, служащую пределом высоты.

"Например, уровень воды в реке – он может быть большим и малым или все же высоким и низким?", – спросил своих слушателей Авраменко. И сразу сам ответил, что уровень бывает высоким или низким. "Итак, уровень не увеличиваем, а повышаем", – объяснил языковед.

Касается это и описания чьего-либо интеллекта. По мнению Авраменко, Антину Мухарскому следовало говорить о невысоком уровне интеллекта, а не небольшом.

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