Урезанный бюджет и кадровый голод: как работает Фемида Киевской области

В Украине за последние 5 лет уволилось около 30% судей. Это служители Фемиды всех уровней, начиная от городов и районов, заканчивая работниками Верховного суда Украины. В 2020-м для функционирования судебной ветви власти из государственного бюджета выделили чуть ли не вдвое меньше денег, чем требовалось. Сейчас Госказначейство не может рассчитаться с судами за уже оказанные услуги.

Отсутствие должного финансирования приводит к оттоку опытных работников. При этом нагрузка на сотрудников аппаратов судов не уменьшается, скорее наоборот. На сегодня штатная численность непосредственно служителей Фемиды в Украине, в частности в местных общих судах Киевской области, обеспечена на 70%. Все это может привести к коллапсу в работе этой ветви власти.

В деталях и тонкостях вопроса OBOZREVATEL разбирался вместе с начальницей Территориального управления Государственной судебной администрации Украины (ГСА) в Киевской области Светланой Шевченко.

Урезание бюджета и перекосы в оплате труда

В Киевской области есть 28 местных общих судов. В Госбюджете для их функционирования было предусмотрено:

368,1 млн грн в 2019 году;

365,4 млн грн в 2020 году;

352,3 млн грн в 2021 году.

Финансирование судов Киевской области и категории расходов.

Львиная доля этих средств идет на заработные платы служителей Закона, а также на социальные и коммунальные выплаты. В местных общих судах Киевской области сейчас осуществляют правосудие 127 судей и, в среднем, 740 работников аппарата. С 2020 года зарплата судей выросла, ведь она фиксированная, привязанная к прожиточному минимуму, но из-за ограниченного и урезанного финансирования в среднем на 53% уменьшена заработная плата работников аппаратов этих судов.

"Из почти 740 человек работников местных общих судов Киевской области примерно 260 – секретари судебных заседаний и секретари суда. В 2019-м сотрудникам аппаратов судов было начислено среднюю заработную плату 16 тыс. грн, а в текущем году эта сумма составила – 8 тыс. грн. В то же время у секретаря судебного заседания и секретаря суда оплата труда на уровне 5 тыс. грн, а это государственные служащие, имеющие высшее юридическое образование", – отметила Шевченко.

Низкие зарплаты сотрудников аппарата – это лишь одна из причин оттока квалифицированных специалистов. С уменьшением количества работников в мантиях нагрузка на остальных только увеличилась.

В местных общих судах Киевской обл. для судей предусмотрено 208 должностей. Более 50 – вакантны.

Суды без судей

В местных общих судах Киевской области для служителей Фемиды предусмотрено 208 штатных должностей (Приказ ГСА с 2017 года). По состоянию на 1 января 2021 фактическая их численность – 149, из них 22 судьи не осуществляют правосудие. Соответственно, 59 должностей вакантны. Это при том, что рядом Указов президента Украины в Киевскую область назначено 26 новых стражей Закона. Почти в трети судов Киевской области фактическая их количество 50% и меньше.

В конце концов по состоянию на начало 2021 года в Киевской области есть райсуды, где один служитель Фемиды в среднем в месяц рассматривает от 76 до 110, 140 и даже 160 дел.

А Рокитнянский райсуд с апреля по декабрь 2020 вообще остался без сотрудников в мантиях. Однако канцелярия продолжала осуществлять прием и регистрацию заявлений, исков граждан и учреждений, обвинительных актов, материалов и ходатайств полиции. Впрочем, осуществлять автоматизированное распределение и передачу дел и материалов на рассмотрение не было возможности из-за отсутствия вершителей правосудия.

"В этой ситуации страдали граждане. Например, в этот суд поступило 3 дела о признании лиц недееспособными и установлении опеки над ними. Но люди не получают помощь от государства в виде пенсий, потому что они судом не признаны недееспособными, а также им не определили опекунов", – пояснила собеседница.

При отсутствии служителей Фемиды невозможно выдать и исполнительные листы по делам, которые вступили в силу. У граждан истекают все сроки предъявления документа к исполнению. Это становится загвоздкой, например, по делам о взыскании алиментов или трудовым спорам.

Согласно Конституции Украины судебная ветвь власти является независимой. Ее финансирование должно проходить аналогично. УНИАН

Куда идут деньги, кроме судейских зарплат

Работа аппарата построена следующим образом:

есть судья, у которого 1-2 помощника и секретаря;

канцелярия суда, которая принимает документацию от граждан и правоохранителей, обрабатывает ее, вносит данные;

помощники, которые готовят материалы на рассмотрение судьи;

судья, рассматривающий дело и принимающий решение.

Чтобы все работало в режиме нон-стоп, нужно вовремя уведомить участников процесса о рассмотрении дела, вызвать свидетелей на судебное заседание, направить материалы на уточнение, – это полномочия работников аппаратов судов.

Есть еще и бытово-организационные вопросы и капитальные нужды. Их решение сведено к нулю. И лишь на 16% от реальной минимальной потребности утверждена сумма средств на другие текущие расходы, из которых основную сумму составляют средства на сообщение участников судебного процесса о рассмотрении дел. Так, в 2020-м Территориальным управлением ГСА в Киевской области на текущие расходы было потрачено 28 млн грн.

"Согласно законодательству, мы обязаны уведомить лицо о том, что оно является участником судебного процесса, через почтовое отправление. Например, отправка одной повестки стоит 35 грн. Сумма незначительная, на первый взгляд. Однако на закупку марок, конвертов, бумаги, дисков для записи судебных заседаний в прошлом году было потрачено 15,7 млн грн. Важно, что при жесткой экономии местными общими судами Киевской области лишь 1-1,4 млн грн идет ежемесячно на использование марок. Это наши основные расходы и на них не хватает денег", – подчеркнула начальница Территориального управления (ГСА) в Киевской области.

Светлана Шевченко – начальник Территориального управления ГСА в Киевской области. Архив Светланы Шевченко

Если стороны процесса не извещены надлежащим образом, то не может быть рассмотрения дела в суде.

Светлана Шевченко предполагает, что из-за недофинансирования и оттока квалифицированных специалистов судебной власти в Украине угрожает упадок и полное недоверие общества.

"Согласно Конституции Украины, судебная ветвь власти является независимой, поэтому и ее финансирование должно происходить аналогично (ч. 1 ст. 130 Конституции Украины). На самом деле этого не происходит. У нас есть Бюджетный кодекс, Министерство финансов, Кабинет министров Украины, которые определяют расходы на все органы и другие потребности, существующие в государстве. Сейчас средства для судебной ветви власти выделяют по остаточному принципу, что уже нивелирует ее независимость", – сказала Шевченко.

На качество свершения справедливости влияет объем поступления средств от государства в судебную систему. Об этом говорится в п. 10 и 14 Заключения Консультативного совета европейских судей (№11 от 2008 года).

"Адекватное судейское вознаграждение является необходимым для защиты от давления на решение судей. Если судебная ветвь власти будет финансово зависимой, это станет подрывом основ государственности", – убеждена начальница Территориального управления (ГСА) в Киевской области.

Смета, предусмотренная на 2021 год, не обеспечивает значительную часть потребностей судов для осуществления правосудия.

Смета для судов в Украине определяется:

Кабинетом министров, путем разработки и представления в Верховную Раду проекта закона о Государственном бюджете Украины;

Верховной Радой, путем утверждения Госбюджета Законом Украины.

В связи с углублением проблемы 18 сентября 2020 года пленум Верховного Суда обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины с просьбой увеличить расходы на финансирование судебной власти в 2020 году путем внесения изменений в Закон Украины "О Госбюджете на 2020 год". Однако деньги так и не были выделены.

Средства, предусмотренные на 2021 год, не закрывают значительную часть потребностей судов для обеспечения независимого осуществления правосудия.

Все вышесказанное негативно влияет на осуществление правосудия в Украине, а также доверие граждан к власти и суду.