Управление Запорожской АЭС в Энергодаре вернули в руки Украины, оккупанты контролируют периметр

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Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар находится под управлением Украины. Российские оккупанты при этом контролируют периметр АЭС.

Об этом в ходе всеукраинского телемарафона "UA: Разом" сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.

"Ситуация в Энергодаре динамично меняется. Все время информация обновляется", – сказал Денисенко.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд российских оккупантов попал в первый энергоблок, произошел пожар, который создавал потенциальную опасность ядерной катастрофы.

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Оккупанты интенсивно почти всю ночь обстреливали АЭС. Потушить огонь на станции удалось в 6:20, после того, как спасатели смогли добраться на место происшествия.

Утром 4 марта оккупанты РФ уже захватили площадку Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины заявил, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно.

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