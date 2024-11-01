Употребляют не часто: что означает украинское выражение 'зійти на пси'

Собака – не просто лучший друг человека. Близкая связь с этим животным вылилась и в множество фразеологизмов, которые можно встретить в частности и в украинском языке.

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Однако некоторые из них попадаются в речи не так часто и значение таких фразеологизмов может оставаться загадкой для многих. На одно из подобных высказываний обратила внимание автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. И о нем она рассказала в своем TikTok-блоге.

"Ходят слухи, что в следующей летней Олимпиаде уже не будет такого вида спорта, как бокс. И кто-то говорит, что Олимпиада "сходить на пси". Что означает это высказывание?", – спросила своих подписчиков Ольга.

Впрочем, долго тянуть интригу она не стала. Ведущая объяснила: ""Сходити на пси" значит потерять свой прежний вид, потерять значение, прийти в упадок, обнищать".

Если же выучить фразеологические словари, то можно встретить еще несколько вариантов этого же фразеологизма:

перевестися на пси;

піти на пси (также в значении зря пропасть);

пуститися на пси (также в значении облениться).

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