Что означает украинское выражение 'тихою сапою': интересное объяснение

Некоторые фразеологизмы украинского языка могут сбивать с толку даже опытных говорящих. Например, потому, что использованные в них слова кажутся нелогичными.

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К таким фразеологизмам автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний отнесла выражение "тихою сапою" – то есть, исподтишка, скрыто, тайно. О его происхождении она рассказала в своем TikTok.

"Я понимала, что сапать землю сапой – это процесс не очень громкий, но не понимала, почему так говорят (тихой сапой) о чем-то, что творится украдкой и исподтишка", – поделилась Ольга детским воспоминанием. Однако все по своим местам расставил толковый словарь. Согласно ему, словом "сапа" это не только сельскохозяйственное орудие, но и траншея или окоп.

"Слово пришло к нам из французского языка и раньше выражение "тихой сапой" было только военным. Раньше это выражение означало прокладку тайного тоннеля или прохода, а сегодня "тихой сапой" означает, что кто-то ведет себя коварно и плетет интриги", – рассказала Ольга.

Однако связь со орудием труда у фразеологизма все же существует. Ведь французское слово sape происходит от итальянского zappa – мотыга. Сходные инструменты издавна использовали для копания траншей.

Кстати, в процессе развития военного дела людей, занимающихся земляными работами и использующих соответствующее орудие, во французской армии стали называть словом sapeur. Случилось это в 16 веке. И да, эта специальность существует до сих пор – речь идет о саперах. Сначала они не имели отношения к взрывному делу, а являлись исключительно инженерным родом войск.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык фразеологизм "пеняй на себя".

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