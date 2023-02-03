Уоллес о передаче Украине истребителей: ничего не исключаю

Министр обороны Великобритании Бен Уолллес в четверг заявил, что не исключает поставки Украине истребителей. Однако, по его словам, они не станут "волшебной палочкой" в войне против России.

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Об этом сообщает издание NDTV. "Что касается реактивных самолетов, я высказался достаточно ясно. Одна вещь, которую я усвоил за последний год, — ничего не исключать", – сказал Уоллес.

Его комментарии прозвучали после того, как Даунинг-стрит, похоже, исключила отправку своих боевых самолетов.

"Британские истребители "Тайфун" и F-35 чрезвычайно сложны, и требуются месяцы, чтобы научиться на них летать. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину", – заявил во вторник официальный представитель премьер-министра.

В то же время, Уоллес считает, что Киеву срочно нужно было вооружение, чтобы украинские защитники на земле могли отбрасывать российские войска. Он добавил, что поставка истребителей не изменит ситуацию в одночасье из-за необходимости сложной подготовки.

"Знаете, даже если завтра утром мы объявим, что собираемся посадить их в быстрые самолеты, на это уйдут месяцы", – сказал он, поскольку украинцам "внезапно придется учиться пилотировать" их.

Напомним, в США группа военных чиновников неформально давит на Пентагон, чтобы добиться одобрения отправки истребителей F-16 в Украину. Это поможет нашей стране защититься от российских ракет и беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того как Украина добилась от западных партнеров поставки основных боевых танков, встал вопрос о западных истребителях четвертого поколения, среди которых больше всего на слуху американские F-16 Fighting Falcon.

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