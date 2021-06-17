Умирает больше, чем от ВИЧ, рака груди или войны: ВОЗ опубликовала страшную статистику самоубийств

Сегодня каждая сотая смерть в мире – результат суицида. Ежегодно из-за самоубийств умирает больше людей, чем от ВИЧ, малярии, рака груди, или в результате военных действий и убийств.

Такую печальную статистику привела ВОЗ в опубликованном 17 июня документе "Проблема самоубийств в мире, 2019 год". Согласно оценкам организации, суицид остается одной из основных причин смерти на планете. В частности, в 2019 году покончила с собой более 700 000 человек, то есть одна из каждых 100 смертей – самоубийство.

Среди основных причин смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет самоубийство занимает четвертое место после ДТП, туберкулеза и убийства.

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Однако показатели самоубийств зависят от страны, региона и половой принадлежности.

Так, по суициду мужчины вдвое опережают женщин (12,6 на 100 тысяч у мужчин и 5,4 на 100 тысяч у женщин). При этом мужчины, как правило, больше прибегают к самоубийству в странах с высоким уровнем дохода (16,5 на 100 тысяч).

В то же время у женщин самые высокие показатели самоубийств характерные для стран с низким уровнем дохода – ниже среднего (7,1 на 100 тысяч).

В организации отметили, что уровень самоубийств в странах Африки (11,2 на 100 тысяч), Европейском регионе (10,5 на 100 тысяч) и странах Юго-Восточной Азии (10,2 на 100 тысяч) в 2019 году превышали средний показатель по миру, который составляет 9,0 на 100 тысяч.

Самый низкий уровень самоубийств отмечался в странах Восточного Средиземноморья (6,4 на 100 тысяч).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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