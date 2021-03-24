На отдыхе в Египте от коронавируса умер украинский врач, его до последнего отказывались спасать

В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Скорая дважды отвозила его в больницу, однако каждый раз ему отказывали в госпитализации. Мужчину приняли только через несколько дней, когда ему стало совсем плохо.

Супруга медика считает, что в смерти виновата страховая компания, которая не настояла на лечении.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вернули с коронавирусом в гостиницу

Ольга до сих пор не может поверить в то, что ее мужа больше нет. В начале марта они с двумя детьми отправились в Шарм-эль-Шейх на море. Как полагается, перед вылетом сдали ПЦР-тесты, они были отрицательными.

Но уже через три дня после прилета на курорт мужчина почувствовал себя плохо. "8 марта Юру забрала скорая и отвезла в египетский госпиталь. Там ему сделали КТ, выяснили, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. Однако его не госпитализировали. Он вернулся, его изолировали от нас в другом номере гостиницы. А уже 9 марта мы получили результаты теста, тот оказался положительным. Юру вновь забрала скорая, однако ему вновь отказали в госпитализации, и он вернулся в гостиницу", – рассказывает Ольга.

Юрий и Ольга Юрасюк Facebook Наталии Ковальчук

12 марта Юрию стало совсем плохо. Он начал кашлять кровью, тяжело дышал. Лишь тогда его забрали в больницу.

"Его почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. До этого он еще успел прислать мне селфи оттуда. Но состояние было тяжелым, он уже задыхался. А вечером связь с ним пропала", – вспоминает супруга.

Юрию дважды отказывали в госпитализации в Египте Facebook Наталии Ковальчук

"Они сказали, что шансов уже нет"

Супруга не могла добиться информации о состоянии здоровья Юрия.

"Страховая обещала, что узнает и свяжется со мной. Это был их стандартный ответ. Только после 5-6-го моего звонка со мной связывались. Я обращалась в посольство Украины, но мне отвечали, что как только у них будет информация, со мной свяжутся. На самом деле, они вышли на меня только тогда, когда у Юрия начались необратимые процессы. Мне пришлось обратиться к своему куму, который смог отыскать врача в египетском госпитале, и только так я узнавала о здоровье мужа", – рассказала Ольга.

Выяснилось, что Юрий был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Потом у него была остановка дыхания, его реанимировали. Но в результате у мужчины пострадал головной мозг.

"Мы получили снимки, которые мне расшифровали нейрохирурги, они сказали, что шансов уже нет. 19 марта мне сообщили о смерти Юры. Потом мне передали заключение по всем обследованиям, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации", – сообщила супруга.

Юрий (в центре) часто ездил на фронт Facebook Наталии Ковальчук

Супруга хочет выяснить правду

В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он скончался от острой сердечной недостаточности.

В рапорте о смерти мужа, который Ольга получила через египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус.

"Посольство Украины прислало нам своего представителя. Он выражал свои соболезнования, но по сути ничем нам не помог. Я просила узнать в госпитале, в каком состоянии муж поступил к ним и чем его лечили. Но представитель сказал, что не компетентен в этих вопросах. А когда я обратилась с просьбой перевести рапорт, который прислали нам на английском языке, то и тут он не смог помочь", – рассказала жена.

Ольга хочет добиться правды, написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить разбирательство в Украине. Женщина обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.

"Его два раза забирала скорая, 8 и 9 марта. И каждый раз его не принимали, он вынужден был возвращаться на такси. Они мне поясняли, что второй раз связывались с врачом госпиталя. У Юрия была сатурация 97%, а это не является показанием для госпитализации. Хотя я им говорила, что у него есть серьезные сопутствующие заболевания, и коронавирус, и пневмония для него очень опасны, но меня никто не слушал. Мы страховались в компании VUSO, в Египте у них есть фирма-представитель. У меня сохранилась вся переписка с ними, все их отказы", – говорит Ольга.

Юрий работал стоматологом Facebook Наталии Ковальчук

"Рассчитывать придется только на себя"

Украинка советует всем, кто отправляется на отдых в Египет, иметь при себе достаточно денег на непредвиденные расходы, поскольку получить какую-то материальную помощь от нашего посольства там невозможно.

"Мы встречались с египетскими представителями здравоохранения, министерства туризма и ассоциацией отельеров Египта. Они попросили посчитать, сколько я потратила на лекарства и такси. Я сказала, что чеки у меня дома, но они просто поверили мне на слово. И на следующей встрече компенсировали все мои затраты. А также привезли документы из госпиталя.

До этого я просила помочь с документами представителя нашего посольства, но он ответил, что не компетентен в этих вопросах. А сам посол в Египте Евгений посоветовал за материальной помощью обращаться в финансовые структуры. Также мне нужен был адвокат. Посольство сказало, чтобы я посмотрела его контакты у них на сайте. Я нашла, оказалось, что он берет за свои услуги 400-500 долларов. За переводчика мы тоже должны платить сами. Поэтому всегда имейте с собой деньги, рассчитывать придется только на себя", – говорит Ольга.

Как рассказывают друзья, Юрий был прекрасным человеком и хорошим врачом-стоматологом. Он бесплатно лечил зубы многим детям погибших на Донбассе воинов.

Мужчина также занимался волонтерской деятельностью и не раз на собственном автобусе выезжал в зону боевых действий, доставляя необходимые вещи для защитников Украины.

В среду, 24 марта, Юрия должны доставить в Украину и похоронить.