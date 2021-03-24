На відпочинку в Єгипті від коронавірусу помер український лікар, його до останнього відмовлялися рятувати

У Єгипті від коронавірусу помер український лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк. Швидка двічі відвозила його до лікарні, проте кожного разу йому відмовляли в госпіталізації. Чоловіка взяли тільки через кілька днів, коли йому стало зовсім погано.

Дружина медика вважає, що в смерті винна страхова компанія, яка не наполягла на лікуванні.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Повернули з коронавірусом у готель

Ольга досі не може повірити в те, що її чоловіка більше немає. На початку березня вони з двома дітьми вирушили в Шарм-ель-Шейх до моря. Як годиться, перед вильотом здали ПЛР-тести, вони були негативними.

Але вже через три дні після прильоту на курорт чоловік став почуватися зле. "8 березня Юру забрала швидка і відвезла в єгипетський госпіталь. Там йому зробили КТ, з'ясували, що у нього двостороння пневмонія і підозра на коронавірус. Однак його не госпіталізовували. Він повернувся, його ізолювали від нас в іншому номері готелю. А вже 9 березня ми отримали результати тесту, той виявився позитивним. Юру знову забрала швидка, проте йому знову відмовили в госпіталізації, і він повернувся в готель", – розповідає Ольга.

Юрій і Ольга Юрасюки Facebook Наталії Ковальчук

12 березня Юрію стало зовсім зле. Він почав кашляти кров'ю, важко дихав. Лише тоді його забрали в лікарню.

"Його майже відразу під'єднали до апарату ШВЛ. До цього він ще встиг надіслати мені селфі звідти. Але стан був тяжким, він уже задихався. А ввечері зв'язок із ним зник", – згадує дружина.

Юрію двічі відмовляли в госпіталізації в Єгипті Facebook Наталії Ковальчук

"Вони сказали, що шансів уже немає"

Дружина не могла домогтися інформації про стан здоров'я Юрія.

"Страхова обіцяла, що дізнається і зв'яжеться зі мною. Це була їхня стандартна відповідь. Тільки після 5-6-го мого дзвінка зі мною зв'язувалися. Я зверталася в посольство України, але мені відповідали, що як тільки у них буде інформація, зі мною зв'яжуться. Насправді, вони вийшли на мене тільки тоді, коли у Юрія почалися незворотні процеси. Мені довелося звернутися до свого кума, який зміг відшукати лікаря в єгипетському госпіталі, і тільки так я дізнавалася про здоров'я чоловіка", – розповіла Ольга.

З'ясувалося, що Юрій був на діалізі, тому що почалися проблеми з нирками. Потім у нього була зупинка дихання, його реанімували. Але як наслідок у чоловіка постраждав головний мозок.

"Ми отримали знімки, які мені розшифрували нейрохірурги, вони сказали, що шансів уже немає. 19 березня мені повідомили про смерть Юри. Потім мені передали висновок зі всіх обстежень, у нього ще були пробиті легені дренажами під час реанімації", – повідомила дружина.

Юрій (у центрі) часто їздив на фронт Facebook Наталії Ковальчук

Дружина хоче з'ясувати правду

В офіційному висновку про смерть Юрія йдеться, що він помер від гострої серцевої недостатності.

У рапорті про смерть чоловіка, який Ольга отримала через єгипетських представників, причиною смерті значився коронавірус.

"Посольство України надіслало нам свого представника. Він висловлював свої співчуття, але по суті нічим нам не допоміг. Я просила дізнатися в госпіталі, в якому стані чоловік потрапив до них і чим його лікували. Але представник сказав, що не компетентний у цих питаннях. А коли я звернулася з проханням перекласти рапорт, який надіслали нам англійською мовою, то і тут він не зміг допомогти", – розповіла дружина.

Ольга хоче домогтися правди, написала заяву в єгипетську поліцію і має намір продовжити розгляд в Україні. Жінка звинувачує страхову компанію, яка, за її словами, заперечувала необхідність госпіталізації чоловіка.

"Його двічі забирала швидка, 8 і 9 березня. І кожен раз його не приймали, він змушений був повертатися на таксі. Вони мені пояснювали, що вдруге зв'язувалися з лікарем госпіталю. У Юрія була сатурація 97%, а це не є показанням для госпіталізації. Хоча я їм говорила, що у нього є серйозні супутні захворювання, і коронавірус, і пневмонія для нього дуже небезпечні, але мене ніхто не слухав. Ми страхувалися в компанії VUSO, в Єгипті у них є фірма-представник. У мене збереглося все листування з ними, всі їхні відмови", – каже Ольга.

Юрій працював стоматологом Facebook Наталії Ковальчук

"Розраховувати доведеться тільки на себе"

Українка радить усім, хто вирушає на відпочинок у Єгипет, мати при собі достатньо грошей на непередбачувані витрати, оскільки отримати якусь матеріальну допомогу від нашого посольства там неможливо.

"Ми зустрічалися з єгипетськими представниками охорони здоров'я, міністерства туризму і асоціацією готельєрів Єгипту. Вони попросили порахувати, скільки я витратила на ліки і таксі. Я сказала, що чеки у мене вдома, але вони просто повірили мені на слово. І на наступній зустрічі компенсували всі мої витрати. А також привезли документи з госпіталю.

До цього я просила допомогти з документами представника нашого посольства, але він відповів, що не компетентний у цих питаннях. А сам посол у Єгипті Євген порадив по матеріальну допомогу звертатися до фінансових структур. Також мені потрібен був адвокат. Посольство сказало, щоб я подивилася його контакти у них на сайті. Я знайшла, виявилося, що він бере за свої послуги 400-500 доларів. За перекладача ми теж повинні платити самі. Тому завжди майте з собою гроші, розраховувати доведеться тільки на себе", – каже Ольга.

Як розповідають друзі, Юрій був прекрасною людиною і гарним лікарем-стоматологом. Він безкоштовно лікував зуби багатьом дітям загиблих на Донбасі воїнів.

Чоловік також займався волонтерською діяльністю і не раз на власному автобусі виїжджав у зону бойових дій, доставляючи необхідні речі для захисників України.

У середу, 24 березня, Юрія повинні доправити в Україну і поховати.