Умерла первая министр культуры независимой Украины Лариса Хоролец

Во вторник, 12 апреля, стало известно о смерти первого министра культуры независимой Украины, народной артистки Ларисы Хоролец. Ей было 74 года.

О смерти сообщили на Facebook-странице Министерства культуры и информационной политики Украины. О причинах трагедии в ведомстве не рассказали.

"Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса. Коллектив Министерства выражает искренние соболезнования близким и родным. Светлая память", – говорится в сообщении.

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Лариса Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. Получила образование в Киевском институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого по специальности актриса драмы и кино.

В 1991 году стала главой Минкульта. С 1993 года – генеральным директором Центра "Украинский дом" при Кабинете Министров. Также была главой Фонда национального возрождения.

С 2014 года – профессор кафедры режиссуры драматического театра и актерского искусства Киевского национального университета культуры и искусств, с сентября 2016 года – заведующая кафедрой сценического и аудиовизуального искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Также была советницей Посольства Украины в Германии и советницей по гуманитарным вопросам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Кроме того, Хоролец является лауреатом Международной литературной премии им. Ивана Кошелевца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля на 62-м году жизни умер бывший народный депутат Украины Александр Бакуменко. Он избирался в парламент восьмого созыва и был заместителем главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.