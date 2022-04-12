Умер бывший нардеп Александр Бакуменко

В понедельник, 11 апреля, на 62-м году жизни умер бывший народный депутат Украины Александр Бакуменко. Он избирался в парламент восьмого созыва и был заместителем главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Бакуменко представлял в парламенте "Блок Петра Порошенко" в период 2014-2019 годов. О его смерти сообщила пресс-служба аграрного комитета ВР.

С 1985 года Александр Бакуменко работал во многих сельскохозяйственных предприятиях в области птицеводства, занимался общественной деятельностью. В 2003 году был избран главой совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины", а в 2007 году стал генеральным директором Ассоциации "Союз кормопроизводителей Украины".

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В 2006 году принимал участие в работе International Poultry Council (США) и Национальной сельскохозяйственной палаты Украины. Также в 2007 году при Кабинете Министров Украины был создан Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей, в котором Бакуменко возглавлял Комитет по вопросам защиты внутреннего рынка.

Напомним, в Буче российские оккупанты убили бизнесмена и бывшего народного депутата Александра Ржавского. Он придерживался пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.