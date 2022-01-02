Умерла 39-летняя женщина, которую сбил подросток в Луцке: у нее осталось двое детей

39-летняя Алена Коломийчук, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель в Луцке, скончалась в больнице. У умершей осталось двое маленьких детей.

Об этом сообщают "Волынские новости". По информации издания, женщина умерла около 7 часов утра.

На кадрах с места трагедии было видно, как при столкновении Коломийчук подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. После ДТП пострадавшая находилась в реанимации вместе со своим 5-летним сыном Матвеем.

Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму, перелом правой верхней конечности, а также левой нижней конечности. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ.

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12 декабря в центре Луцка автомобиль Renault Megane наехал на четверых пешеходов, а затем влетел в дерево. Люди в момент ДТП переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора.

Водителем оказался 16-летний студент ПТУ Дмитрий Рудюк. Как выяснил OBOZREVATEL, парень уже имел проблемы с полицией из-за своих хулиганских выходок, драк и краж. Он не слушал родителей и, как рассказали знакомые семьи, "ни во что их не ставил".

В день аварии Дмитрий тайно взял ключи от машины и поехал кататься вместе со своими друзьями. Была даже информация, что подросток сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рудюку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Парню грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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