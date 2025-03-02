Умер Юрий Ратушный – дедушка Героев Романа и Василия Ратушных

В семье Ратушных произошла новая трагедия. 1 марта скончался Юрий, дедушка братьев Романа и Василия Ратушных

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Ему было 93 года. Смерть отца подтвердил в Facebook Тарас Ратушный, старший солдат в 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины.

Также он опубликовал фото документов, в которых говорится, что Юрий Ратушный умер биологической смертью (18.10.1931 – 01.03.2025).

За день до его смерти на войне погиб его внук Василий. Он был оператором БПЛА в подразделении "Птицы Мадяра". Мама, писательница Светлана Поваляева сообщала, что ее сын последнее боевое задание выполнил 27 февраля. Погиб на боевом выезде от прямого прилета FPV-дрона.

Роман Ратушный служил в разведке 93 бригады "Холодный Яр" и погиб 9 июня 2022 в бою под Изюмом на Харьковщине.

Как писал OBOZ.UA, ранее на фронте на фронте погиб военный с Киевщины, заместитель командира боевой машины Виталий Роик.

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